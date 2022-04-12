Жуткие кадры: украинка опознает своего сына, которого рашисты убили и сбросили в колодец

Жуткие кадры: украинка опознает своего сына, которого рашисты убили и сбросили в колодец4
- 12.04.2022, 10:55
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Мать долго не знала, что с ним произошло.
Село Бузовая в Киевской области несколько недель было под российской оккупацией. Сейчас, после ухода российских военных, там продолжают находить тела убитых. Сын этой женщины служил в территориальной обороне. Он был убит, а его тело было сброшено в колодец: мать долго не знала, что с ним произошло.
Жуткие кадры опубликовало «Настоящее время».