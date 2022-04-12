Хватают на улице и бьют по ребрам: как проходит «мобилизация» в «ЛНР» 1 12.04.2022, 11:33

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Дикие кадры.

Подконтрольные Кремлю террористы «ЛНР» продолжают принудительную «мобилизацию» местного населения в свои ряды.

При этом боевики ловят людей прямо на улице, о чем свидетельствует видео одного из очевидцев, которое было обнародовано в соцсетях, сообщает nv.ua.

На нем видно, как несколько вооруженных людей в военной форме хватают во дворе неизвестного, чтобы доставить его в так называемый «военкомат».

«Тебя там просто осмотрят и отпустят», — обещают оккупанты.

В свою очередь мужчина, не веря заверениям боевиков, сначала пробует уговорить их, а потом пытается сбежать, за что получает сильный удар по ребрам.

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