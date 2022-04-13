Над Лукашенко открыто потешаются в присутствии Путина 34 13.04.2022, 11:22

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А белорусскому диктатору приходится терпеть.

Крайне неприятный для правителя Беларуси и забавный для всех остальных момент произошел во время пресс-конференции Путина и Лукашенко на космодроме Восточный 12 апреля.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в который раз задал правителю Беларуси вопрос на грани издевки:

— Владимир Владимирович Путин поручил Дмитрию Олеговичу Рогозину отправить белорусского космонавта в космос. Скажите, пожалуйста, вы себя не хотели бы попробовать?

Путин в этот момент не сдержал улыбки. А Лукашенко, который обычно ведет себя по отношению к журналистам крайне резко, не стал проявлять гнев против приближенного к Путину журналиста и ответил на поставленный вопрос:

— Хотел бы! Раньше думал, что старший брат может меня отправить туда и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы. Но у меня есть лично кого отправить, поэтому я подумаю и над этим вопросом.

Колесников продолжил тему в своем репортаже:

– Мне показалось, Александр Лукашенко очень легко перешел на личности. То есть, я думаю, он имел в виду сына своего Николая. Раз уже сказал, что ему «лично есть кого отправить». Ну все-таки не на фронт.

Хотел того журналист «Коммерсанта» или нет, но откровенным троллингом Лукашенко он в очередной раз указал реальное место правителя Беларуси, который вынужден терпеть любые неприятные моменты со стороны «старшего брата».

Пресс-служба белорусского правителя об этом эпизоде во время пресс-конференции умолчала.

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