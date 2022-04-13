Почему мы забываем наши сны и можно ли научиться их запоминать 10 13.04.2022, 14:57

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Зачем же мозг сначала показывает нам прекрасные картины, а затем стирает их из памяти?

Сны необходимы нам для лучшего запоминания информации, полученной в течение дня. Но почему тогда мы забываем 90% своих сновидений? Об этом в материале «Популярной механики».

Сон — это цепочка мыслей, образов и чувств, которые появляются в нашем сознании, когда мы спим. Сновидения возникают, когда определенные области мозга активируются с помощью ряда электрических паттернов и химических реакций.

Существует несколько теорий о том, зачем нужны сновидения, однако главная из них заключается в том, что сновидения напрямую связаны с процессами консолидации памяти. Согласно исследованиям, спящий мозг воспроизводит новые знания и воспоминания во сне, чтобы реорганизовать их.

Почему мы забываем сновидения?

Есть несколько причин, по которым мы забываем сон, который только что видели:

Электрические сигналы и химические реакции, которые создают сон, часто исчезают с наступлением бодрствования. Элементы сна могут всплыть в нашем сознании позже, иногда даже в тот же день. Возможно, это происходит потому, что мы повторяем опыт, который реактивирует ту же область мозга, которая создавала сны по ночам. Самые яркие сны могут оставить впечатление на всю жизнь, потому что они связаны с сильными эмоциями.

Иногда мы не помним своих снов, потому что просыпаемся слишком быстро, как, например, если утром вас будит будильник. Период времени, в течение которого мы просыпаемся, является важным элементом в процессе запоминания сна. Конечно, этот сложный механизм не будет работать так, как должен, если вы внезапно проснетесь.

Различные нарушения сна также могут быть причиной того, что человеку может быть трудно запомнить свои сны. Например, бессонница может нарушить фазу быстрого сна, во время которой формируются сновидения.

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