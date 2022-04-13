Друга Лукашенко Гуцериева лишили гражданства Кипра

Друга Лукашенко Гуцериева лишили гражданства Кипра9
- 13.04.2022, 15:35
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Российский олигарх лишился «золотого паспорта».
Власти Кипра лишили гражданства четырех российских олигархов и членов их семей. Кипрский «золотой паспорт» забрали, в том числе, и у друга Лукашенко Михаила Гуцериева, сообщает местное издание In-Cyprus.
По данным издания, четыре российских олигарха: Вадим Москович, Александр Пономаренко, Алексей Кузьмичев и Михаил Гуцериев получили кипрские паспорта после 2013 года.
После того, как бизнесмены попали под санкции ЕС, власти Кипра приняли решение лишить их гражданства страны. Такая же мера затронула и членов семей олигархов. В общей сложности паспортов лишились 21 человек.