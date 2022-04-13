«Таксовать лучше, чем оправляться в рейс на фуре в Россию» 3 13.04.2022, 16:41

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Белорусские дальнобойщики — про санкции и планы на жизнь и работу.

Санкции ЕС, которые начали действовать с 9 апреля и ударили по белорусскому рынку грузоперевозок, заставляют нервничать не только владельцев бизнеса, но и простых водителей. Дальнобойщики поделились с zerkalo.io мыслями о том, что они думают о сложившейся ситуации, что будут делать и куда пойдут работать, если проблема не будет решена.

Брестчанин Игорь стал дальнобойщиком совсем недавно — осенью прошлого года. До этого мужчина ездил на маленьких грузовичках внутри Беларуси, развозил продукты по магазинам страны.

— Не устраивала зарплата, 1500 рублей были «потолком». Устроился к маленькому белорусскому перевозчику, у него всего четыре фуры. Ездил в основном из Беларуси в Польшу и обратно, один раз был рейс в Украину, — рассказал мужчина.

Заработок в новой компании белоруса радовал — минимум он составлял около 800 долларов (около 2260 рублей в пересчете) и доходил до 1300 долларов (около 3680 рублей. Но все же Игорь хотел получать больше, а потому планировал, что как только наберется опыта на белорусской фирме, потом перейдет работать к европейскому перевозчику.

Дальнобойщик отметил, что первое время работать на новом направлении его устраивала. Но все изменилось после того, как началась война в Украине. Как говорит Игорь, он ощущал на себе негатив со стороны украинских и европейских коллег, стал замечать, что на границе польская таможня начала слишком медленно оформлять их, «как специально». Потом дорогу к пункту пропуска перекрыли украинские активисты, которые требовали, чтобы грузовики из Беларуси и России не пропускали вообще.

— Было предчувствие, что что-то должно случиться. Так и произошло — приняли санкции, которые остановили нашу работу. Тогда я находился в «колейке» (очереди на границе. — Прим. ред.) на польской территории: стал там в прошлый четверг и ждал проезда в Беларусь.

По рассказам Игоря, очередь из грузовиков растянулась на несколько километров. Водитель и сегодня утром находился в «колейке» перед тем же пунктом пропуска «Кукурыки». Мужчина прикинул, что заедет на территорию для оформления лишь к вечеру. За неделю ожидания в очереди он общался со своими коллегами по телефону, слушал их высказывания по рации и пришел к выводу, что «водители находятся в растерянности, они понимают, что могут остаться без работы, не знают, что делать и как содержать свои семьи».

— Конечно, мы подождем месяц-два разрешения ситуации, а потом будем искать другую работу.

Дальнобойщик считает, что правильным будет решение, если фуры на европейских номерах станут запускать в Беларусь лишь для того, чтобы перецепить груз к тягачу на белорусских номерах, чтобы тот вез его дальше.

— Все мои коллеги думают, куда идти работать. Кто-то намерен ездить в сторону Казахстана, Азии. Но я думаю, что это не вариант — потому что ставки на перевозки упадут, а это отразится на нашей зарплате. Ехать на каденцию в Европу — тоже нет, сейчас там много набежало беженцев из Украины, которые готовы работать за небольшие деньги.

Для себя брестчанин уже принял решение: он будет ждать разрешения ситуации максимум месяц, если улучшения не произойдет, то он снова вернется на перевозки по Беларуси.

— Выбирать не приходится. У меня семья, ребенку 13 лет, рассрочки на два телефона и кредит, который мы брали с женой для того, чтобы отремонтировать квартиру, — резюмирует Игорь.

«Если тебя направляют в Россию — это значит, спички в глаза и пошел»

До 2020 года минчанин Иван (имя изменено. — Прим. ред.) был «белым воротничком» с высшим образованием и работал в госконторе. Потом мужчину с работы «попросили» из-за его гражданской позиции, которую он не скрывал. Жизнь его круто изменилась — мужчина пошел в международные автоперевозки, стал водителем. Он устроился в «большую фирму», большегрузы которой ездят на российских номерах.

— С конца февраля отношение к нам в Европе изменилось — на таможне специально нас держат, работают медленно, полиция за все штрафует. Вернулся домой в середине марта и в рейс пока не поехал — жду, что будет дальше, — рассказал Иван.

Руководство компании-перевозчика, в которой работает белорус, водителей успокаивает и просит не торопиться и подождать с увольнением, мол, они работают над разрешением проблемы.

— Но дальнобойщики собираются разбегаться, делают код 95 (обязательный сертификат, необходимый для работы водителем в ЕС. — Прим. ред.). Потому что не все хотят ездить по России и ездить в Азию.

Иван говорит, что работа в России — это постоянное нарушение режимов работы труда и отдыха, к тому же это поездки в очень тяжелые горные регионы. При этом ставки на перевозку небольшие.

— Люди понимают, что если тебя направляют в Россию — это значит, что «спички в глаза — и пошел». В результате месяц ты не будешь дома, зарплату на руки получишь 1000−1500 рублей. Не те деньги, за которые надо себя так мучать.

Сейчас вопрос, куда идти работать, для Ивана и его семьи очень острый. Мужчина решил, что подождет еще недели две. А если ситуация за это время не нормализуется, то он поедет в Европу, чтобы отучиться там на код 95, а потом работать на каденции.

— Курсы стоят около тысячи долларов, их надо заплатить из своего кармана. Эти деньги у меня есть, я собирал, потому что чувствовал, что что-то может произойти. Надеюсь, что проскочу в Европу еще по старой визе. Думаю, что работу найду, узнавал, что водители нужны, фирмы готовы нас брать, сейчас подыскиваю нормальные варианты.

Супруга минчанина не против того, чтобы муж ездил работать на каденцию и несколько месяцев не был дома, ведь работа будет хорошо оплачиваться — около 1800 евро (около 5540 рублей) в месяц на руки.

— Конечно, такие деньги можно получить, если работать нормально — не пить, не курить. Зато можно позволить себе нормальный уровень жизни. К тому же нам еще надо помогать старшему ребенку, он учится за границей.

«Таксовать лучше, чем отправляться в рейс на фуре в Россию»

Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) до сих пор работает дальнобойщиком и сейчас он находится в рейсе в Европе. После введения последних санкций ЕС он решил организовать свой бизнес.

— Эта ситуация, как волшебный пендель теперь для меня, чтобы перевести бизнес в Польшу. У меня есть карта поляка. В ближайшее время поеду открывать ИП в Польшу. Там теми же перевозками могу заниматься.

Мужчина говорит, что несмотря на то, что ему исполнилось пятьдесят лет, менять свою жизнь он не боится, считает, что со знанием языков не пропадет. «Детей растить уже не надо — они взрослые и уже давно переехали заграницу», — рассказывает мужчина.

Однако не все дальнобойщики решили остаться в грузоперевозках. Например, Егор из Фаниполя сообщил, что собирается вернуться в службу такси, где работал два года назад, до того как стать водителем-международником.

— Таксовал я в Минске. Благо, что расстояние ездить в столицу из дома позволяет. Думаю, что ездить на такси люди будут всегда, даже сейчас, когда зарплаты падают и все дорожает. Да, зарабатывать, наверняка, буду меньше. Но таксовать лучше, чем отправляться в рейс на фуре в Россию, — говорит мужчина.

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