Депутат Европарламента Сантос призвала освободить Полину Шарендо-Панасюк 3 13.04.2022, 17:31

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Полина Шарендо-Панасюк

Изабель Сантос также заявила, что Лукашенко надо остановить.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос призвала освободить активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.

«Белорусская политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк приговорена к дополнительному году колонии строгого режима сверх двух лет, которые она отбывала ранее. Это неприемлемо. Диктатора Лукашенко надо остановить!» - написала Сантос в Twitter.

Belarusian political prisoner Palina Sharenda-Panasiuk was sentenced to an additional year in penal colony on top of two years she has been sentenced before. Unacceptable. Dictator Lukashenko must be stopped! #isabelsantosmep — Isabel Santos MEP (@isabel_mep) April 11, 2022

Активистку Полину Шарендо-Панасюк 7 апреля осудили еще на год колонии. «Суд» проходил в закрытом режиме на территории гомельской женской колонии. Незаконный приговор вынес «судья» Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров.

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