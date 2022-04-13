Депутат Европарламента Сантос призвала освободить Полину Шарендо-Панасюк

Депутат Европарламента Сантос призвала освободить Полину Шарендо-Панасюк3
- 13.04.2022, 17:31
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Изабель Сантос также заявила, что Лукашенко надо остановить.
Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос призвала освободить активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.
«Белорусская политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк приговорена к дополнительному году колонии строгого режима сверх двух лет, которые она отбывала ранее. Это неприемлемо. Диктатора Лукашенко надо остановить!» - написала Сантос в Twitter.
Belarusian political prisoner Palina Sharenda-Panasiuk was sentenced to an additional year in penal colony on top of two years she has been sentenced before. Unacceptable. Dictator Lukashenko must be stopped! #isabelsantosmep— Isabel Santos MEP (@isabel_mep) April 11, 2022
Активистку Полину Шарендо-Панасюк 7 апреля осудили еще на год колонии. «Суд» проходил в закрытом режиме на территории гомельской женской колонии. Незаконный приговор вынес «судья» Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров.