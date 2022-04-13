Приостановили право представительства Беларуси в Болонском процессе 13.04.2022, 19:55

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Причина — агрессия против Украины.

Украинский министр образования и науки Сергей Скорлет сообщил о приостановке права представительства Беларуси и России в Болонском процессе. По его словам, приостановлено и право представительства в рабочих группах, во всех структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования.

Основанием для решения стало заявление, поддержанное десятками членов Болонского процесса. Причина — агрессия против Украины.

Болонский процесс объединяет системы высшего образования отдельных стран в единое пространство. Он получил название от города Болонья, что на севере Италии. Там в 1999 году его начали представители 29 европейских стран. Сейчас этих стран уже 48. чтобы войти в Болонский процесс, системы образования унифицируются в соответствии с несколькими основными требованиями.

Во-первых, это двухступенчатая система образования: бакалавриат и магистратура.

Во-вторых, это европейская система перевода и накопления баллов (ECTS), которая позволяет вузам с легкостью оценить освоенный студентом объем знаний, а студенту — перевестись в другой вуз (даже в другой стране) без долгой волокиты или засчитать стажировку.

В-третьих, Болонский процесс предусматривает выдачу сопоставимых степеней, приложений к дипломам, которые точно сообщают о специализации выпускника. Это и есть то самое «признание дипломов»: отучился в Германии — работай по всей Европе без дополнительной необходимости подтверждать свою квалификацию.

Болонский процесс создает условия для мобильности студентов и преподавателей, это настоящая транснациональная система образования.

Важно также, что Болонский процесс основывается на демократических ценностях и требует от университетов уважать академические свободы (свободу слова, свободу убеждений, свободу научного поиска). Требуется и широкое участие студентов и преподавателей в управлении образовательными процессами.

Беларусь стала частью Болонского процесса в 2015 году. Это дало ей определенные возможности (академические обмены, признание дипломов за рубежом), но и обязательства по обеспечению всех стандартов. Но многие из них в Беларуси не выполнялись вовсе, а другие лишь формально.

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