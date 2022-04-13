Сенат Польши принял закон об упрощенной легализации белорусов и помощи бежавшим от войны украинцам 13.04.2022, 20:21

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В ближайшее время закон поступит на подпись президенту Польши.

Сенат Польши 13 апреля рассмотрел поступивший из Сейма правительственный проект закона о помощи гражданам Украины в связи с войной и принял его без изменений. Этот законопроект частично распространяется и на граждан Беларуси, бежавших от репрессий в родной стране, и предусматривает для них значительное упрощение порядка легализации в Польше.

В ближайшее время закон поступит на подпись президенту Анджею Дуде, после чего и вступит в силу.

Данным законом будут внесены изменения во множество правовых актов, которые, в частности, позволят украинцам, бежавшим от войны, получать легальный статус в Польше, трудоустраиваться, совершать административные процедуры, пользоваться социальными услугами — все в упрощенном порядке.

Законопроект предусматривает и изменения для белорусов, которые уже находятся в Польше и не могут вернуться на родину в связи с риском политического преследования:

граждане Беларуси, бежавшие с территории Украины, могут получить гуманитарные визы прямо на территории Польши, при этом освобождаются от визового сбора (ранее на такие визы можно было податься только за пределами Польши);

по окончании срока гуманитарной визы граждане Беларуси смогут получить временный вид на жительство по гуманитарным причинам по упрощенной процедуре сроком на три года (этот вид ВНЖ будет создан специально для белорусов), который позволит жить и работать в Польше;

с января 2023 года обладатели такого вида на жительство смогут получать польский проездной документ для иностранцев, который дает право на передвижение по Шенгенской зоне и пересечение внешних границ ЕС (такой документ в поездках заменяет паспорт).

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