Как в Беларуси выросли цены на обувь и одежду? 2 13.04.2022, 20:32

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Сравнили цены в торговых центрах и на рынке.

Сколько денег белорусам взять с собой на шопинг в этом сезоне? Как выросли цены на одежду и обувь? Myfin.by прошелся по минскому рынку и брендовым магазинам и пообщался и с продавцами, и с покупателями.

По данным МАРТ, стоимость одежды в феврале выросла в месячном выражении всего на 0,06% и на 5,43% в годовом, обуви – на 0,09% и 5,98% соответственно. В выходной дождливый день журналисты отправляемся в ТРЦ Expobel, чтобы посмотреть на цены своими глазами.

Юбка со скидкой за 169 рублей

Суету в обувном магазине ECCO наводит один покупатель. Зовут его Андрей.

– Первый раз сюда зашел. Вот «штиблеты» собираюсь купить, – задорно отвечает мужчина. – Сколько стоит? Ой, цена бешеная. Почти 400 рублей! Но я редко себе обувь покупаю. Последний раз года 3 назад что-то купил. А цены? Да, конечно, выросли. Я бы даже сказал «взвинтились».

По словам консультантов магазина, цены у них прежние. Даже на новую коллекцию есть скидка 30%.

– И спрос остался у нас такой же, – рассказывает девушка.

В магазине обуви Rieker тоже немноголюдно. По словам заведующей магазина, дело в межсезонье.

– Погода непонятная. И ботинки не наденешь, и босоножки не подойдут. Цены на обувь прошлого сезона осень/зима остались прежними, но мы убрали скидки. На летнюю обувь скидки кое-где остались. Новая коллекция будет чуть дороже, чем предыдущая. Так всегда бывает. Владелица бизнеса понимает, что нужно продавать товар и ставить реальные цены.

У кассы журналисты заметили женщину. Зовут ее Наталья. Спросили, что купила и по какой цене.

– Туфли на весну. Понятия не имею, сколько они стоят, – смеется женщина. – Выбрала в интернете и заказала их в этот магазин. Пришла и купила. Я индивидуальный предприниматель. Могу себе позволить не смотреть на цены.

Смотрим вместе – 232 рубля.

– Цены поменялись. Но главное, что все есть. Честно сказать, по-моему, как жили, так и живем, – откровенничает Наталья.

А как обстоят дела с ценами в магазине adidas?

– В связи с ростом курса доллара с 9-го марта у нас +30% на все, – сходу отвечает продавец-консультант Владислав. – Но покупателей к нам приходит столько же. На спорттовары цены везде выросли. В том же «Спортмастере» тоже +30%. Бывало, люди приходили 7-го марта, намерили обувь, например, за 300 рублей, пришли 9-го – уже 400. Ну, что поделать? Берут по такой цене.

В магазине одежды Savage журналисты увидели женщину, которая присматривает легкую летнюю юбку.

– Юбка стоит 245 рублей, со скидкой 30% – 169 рублей, – рассказывает женщина. – За 245 рублей не возьму. А вот 169 рублей еще более-менее.

На вопрос о месте работы женщина отвечает, что трудится в госучреждении, после чего стремительно журналистов покидает.

Людям не до покупок

А как идет торговля на втором этаже торгового центра, у «ипэшников»? Людей здесь немного. Желающих пообщаться журналисьы нашли с трудом. Про сфотографироваться не может быть и речи.

– Только что купила себе спортивный костюм за 290 рублей, – рассказывает покупательница Светлана. – Покупаю одежду нечасто, один раз на сезон и все. Если раньше мне было очень тяжело, так как я одна воспитывала детей, то сейчас дети выросли, и мне гораздо легче.

Журналисты подходят к боксу, в котором продают мужские куртки и спортивную одежду. Встречает их предприниматель Иван. Как идет торговля.

– Вот человек берет себе ветровку по старой цене за 150 рублей. Так как изменилась закупочная цена, соответственно, что-то и у нас подорожало рублей на 10. Да и спрос изменился. Покупательская способность падает. Когда все стабилизируется? Не знаю, – грустно размышляет Иван.

Предпринимательница Людмила, которая торгует женскими куртками, дает нам более развернутый ответ на этот вопрос.

– В основном вопросы с арендой, которая у нас в евро. Покупательская способность упала, расходы на доставку товара увеличились, аренда неизменна. Курс подскочил – растет и аренда. Поблажек не дают. Некоторые торговые центры снизили стоимость аренды, но уступки должны быть существенные, – объясняет Людмила.

По словам женщины, цены на товар они повышали с ростом курса: «Но как только доллар «откатился» назад, то и мы вернули прежние цены. Зимний ассортимент и вовсе не трогали. Сейчас можно купить что-то на следующую зиму еще со скидкой 30-40%, от 180 до 280 рублей в зависимости от длины изделия. Люди покупают на будущее. На весну куртки сейчас стоят от 200 до 300 рублей. Тоже в зависимости от длины. Стоимость ветровки колеблется от 150 до 180 рублей».

– Да, покупательская способность упала. Не до покупок людям сейчас, – рассуждает Людмила. – Но если в стране законодательно ничего не ухудшится, то ИП будут продолжать работать.

Покупательница Ирина:

– Купила себе жилетку за 215 рублей. Что-то из одежды я нечасто покупаю. Все из-за коронавируса. Сижу на удаленке, поэтому одежда особо не нужна. Приходится ли мне на чем-то экономить? Нет! Спасибо, зарплата хорошая.

Цены на рынке хоть каждый день меняй

На уличном рынке, несмотря на дождь, торговля тоже идет. Правда, в основном покупатели видны около пестрых островков искусственных цветов. Готовятся к грядущей Пасхе и Радунице.

Приветливый Халед торгует одеждой из России, Таджикистана, Кыргызстана. Что с ценами?

– На российский товар мы подняли цены на 10-15%. С ростом курса доллара цены поднимали и мы, но потом все вернули обратно. Спортивный костюм у нас можно купить за 85 рублей. Он и в прошлом году столько же стоил. Правда, людей стало меньше. Всем надо кушать покупать, – шутит мужчина.– Плюс межсезонье, а так ничего не изменилось

Анна и Мария продают галантерею. Небольшую кожаную сумку можно купить за 70 рублей.

– Когда поднялся курс доллара, мы немного цены тоже подняли, но потом вернули обратно. Подумали, это будет несправедливо по отношению к людям. Есть у нас здесь такие, кто поднял цены в 2 раза. До сих пор так и держат их и уступать не хотят. Хотя на рынке цены можно менять хоть каждый день. Это же не в магазине, где с этим полно мороки, – недоумевают девушки. – Пока цены у нас прежние. Но так как у нас поставки из России, то и новый товар будет стоить дороже на 5-10%. У них ведь все подорожало. Да, спрос упал. Люди, может, боятся тратить деньги?

Выходит, если хочется что-то прикупить из одежды или обуви, то сейчас самое время. Есть шанс, что успеете что-то приобрести из прошлого привоза товара, а значит, и по старой цене. Рост цен есть, но продавцы подтверждают: покупатель тоже есть на любую ценовую категорию, будь-то спортивный костюм за 85 рублей или за 290.

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