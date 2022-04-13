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В Варшаве прошла акция против мародерства российских военных в Украине

  • 13.04.2022, 20:50
  • 1,060
В Варшаве прошла акция против мародерства российских военных в Украине

Фоторепортаж.

В Варшаве прошла акция «Daj coś z worka dla orka!» («Дай что-нибудь из мешка для орка») против мародерства российских военных в Украине.

Участники акции разложили перед посольством России разную электронную технику, сковородки, обувь, одежду и игрушки.

Таким образом жители Варшавы обратили внимание на массовые факты мародерства военными РФ, которые вывозили из Украины награбленное тоннами.

Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж.

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