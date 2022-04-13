В Варшаве прошла акция против мародерства российских военных в Украине 13.04.2022, 20:50

1,060

Фоторепортаж.

В Варшаве прошла акция «Daj coś z worka dla orka!» («Дай что-нибудь из мешка для орка») против мародерства российских военных в Украине.

Участники акции разложили перед посольством России разную электронную технику, сковородки, обувь, одежду и игрушки.

Таким образом жители Варшавы обратили внимание на массовые факты мародерства военными РФ, которые вывозили из Украины награбленное тоннами.

Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».