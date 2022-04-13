Минобороны России прямо угрожает ударами по Киеву 5 13.04.2022, 21:03

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Россияне грозят Украине нанести удар по «центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

Министерство обороны России заявило, что если происходящие в приграничных областях с Украиной диверсии не закончатся, то оккупационная армия начнет наносить удары по столице Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, заявили в МО РФ», — заявили в Минобороны РФ.

Доказательства причастности Украинской армии к «диверсиям» на территории России в МО РФ так ни разу не предоставили.

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