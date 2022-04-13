Новый президент Чили поселился в неблагополучном районе страны 2 13.04.2022, 21:46

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Габриэль Борич

Он планирует улучшить там уровень жизни.

Новый президент Чили Габриэль Борич переехал жить в неблагополучный район Юнгай, который находится в городе Сантьяго. Он планирует улучшить там условия жизни, пишет агентство Bloomberg.

Борич заявил, что его решение переехать в Юнгай носит в том числе политический характер. «[Власти] хотят восстановить те районы, которым сегодня угрожают ненасытные застройщики, преступники или торговцы наркотиками», — объяснил президент.

По данным агентства, жители этого района долгое время жаловались на заброшенные участки, которые завалены мусором, широко развитой торговлей наркотическими веществами и тяжелыми условиями проживания, в которых, в частности, находятся мигранты. Владелец местного магазина Алексис Годой добавил, что ситуация с преступностью в Юнгае в последнее время ухудшилась, Ему приходится закрывать свой магазин на полтора часа раньше из-за того, что ночью «становится все более рискованно».

В Чили каждый лидер самостоятельно выбирает место проживания во время своего президентского срока, потому что в стране отсутствует официальная президентская резиденция. Предыдущие чилийские лидеры жили в самых богатых районах страны.

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