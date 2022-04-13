закрыть
13 апреля 2022, среда, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новый президент Чили поселился в неблагополучном районе страны

2
  • 13.04.2022, 21:46
  • 3,590
Новый президент Чили поселился в неблагополучном районе страны
Габриэль Борич

Он планирует улучшить там уровень жизни.

Новый президент Чили Габриэль Борич переехал жить в неблагополучный район Юнгай, который находится в городе Сантьяго. Он планирует улучшить там условия жизни, пишет агентство Bloomberg.

Борич заявил, что его решение переехать в Юнгай носит в том числе политический характер. «[Власти] хотят восстановить те районы, которым сегодня угрожают ненасытные застройщики, преступники или торговцы наркотиками», — объяснил президент.

По данным агентства, жители этого района долгое время жаловались на заброшенные участки, которые завалены мусором, широко развитой торговлей наркотическими веществами и тяжелыми условиями проживания, в которых, в частности, находятся мигранты. Владелец местного магазина Алексис Годой добавил, что ситуация с преступностью в Юнгае в последнее время ухудшилась, Ему приходится закрывать свой магазин на полтора часа раньше из-за того, что ночью «становится все более рискованно».

В Чили каждый лидер самостоятельно выбирает место проживания во время своего президентского срока, потому что в стране отсутствует официальная президентская резиденция. Предыдущие чилийские лидеры жили в самых богатых районах страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип