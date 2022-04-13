Лидеры стран Балтии и Польши призвали членов НАТО вооружать Украину
- 13.04.2022, 22:19
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Сегодня лидеры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетили Украину.
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда прибыли в Киев, где встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи президенты дали пресс-конференцию, передает liga.net.
Лидеры европейских стран высказали свою поддержку Украине во время войны против российских оккупантов, а также выразили восхищение украинскими военнослужащими, которые отважно борются против войск РФ, отдавая свои жизни за свободу.
Президент Латвии призвал к международному трибуналу над всеми исполнителями и зачинщиками военных преступлений. Также он призвал помогать Украине оружием. По его словам, Латвия потратила уже одну третью часть своего годового военного бюджета на помощь Украине.
"Украина борется за нас. И это наша обязанность – помогать Украине. Всеми способами – оружием, само собой... Важно, чтобы все страны-члены НАТО помогали Украине эффективным вооружением. Таким оружием, которое нужно сегодня и завтра Украине", – сказал Левитс.
Также он сказал, что Латвия может помочь Украине экспортом зерновых культур, чтобы поток пошел через латвийские порты.
Дуда призвал к новым санкциям против РФ, к необходимости расследования и дальнейшего наказания для военных преступников, включая тех, кто давал приказы и разрешения бомбардировать украинские города. Отдельно он упомянул о массовых убийствах и братских могилах в Буче – сказал, что сложно поверить, что в современном мире происходят такие вещи.