50 дней войны за Украину (онлайн) 14.04.2022, 7:42

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(обновляется) Главные события на этот момент.

Украина ведет бой с путинскими оккупантами уже 50 дней. ВСУ проводят тактические контратаки в Херсонской области. Враг продолжает бомбардировки Харькова, городов Луганской области. Готовится широкомасштабное наступление на Донбассе. Героически держит оборону Мариуполь.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 50-го дня войны. Что происходило в Украине 13 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

11:34 Informnapalm указывает на то, что российские «Тайфуны» массово уничтожаются на территории Украины. ВСУ нашли их уязвимое место?

11:30 Как украинцы празднуют дни рождения во время войны. Фото из подвала в Лисичанске Луганской области.

11:28 Благодаря тому что Вооруженные силы Украины уничтожили российский крейсер Москва, Черноморский флот РФ обеднел на 16 крылатых ракет Калибр. Суммарное количество таких боеприпасов снизилось с 72 до 56.

11:23 Российские мародеры, как сороки тянут из украинских домов все блестящее. Даже ордена и медали украинских солдат.

11:18 В Берлине неизвестные сожгли машины, которые участвовали в автопробеге в поддержку Путина.

11:11 «Я теперь знаю, что мой «трактор» спокойно машину переезжает». Российские оккупанты хвастаются своими зверствами в Украине.

11:08 От оккупантов в Украине остались только каски.

11:01 Чешские гаубицы уже уничтожают оккупантов.

10:57 Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин в своем (Telegram-каналеhttps://t.me/leonidnevzlin) поделился инсайдами от своих источников в РФ:

1. Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

2. Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут всё ясно - тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига.

3. Из смешного. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдёт на сделку со следствием - его переведут в СИЗО «Матросская Тишина» или Лефортово.

4. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов.

10:45 В Пентагоне уточнили, какое оружие получит Украина в рамках нового пакета военной помощи США на сумму 800 млн долларов.

В пакет входят: 18 155-мм гаубиц, 40 тыс. боеприпасов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 бронетранспортеров M113, 300 барражирующих дронов Switchblade, 11 вертолетов Ми-17, 10 артиллерийских разведывательных радиолокационных станций AN/TPQ-36, две буксированные радиолокационные станции AN/MPQ-64.

10:37 Уничтоженный ВСУ беспилотник армии РФ. Посмотрите, что находится вместо топливного бака в этом БПЛА. Обычная пластиковая бутылка.

10:33 Потери армии РФ в Украине приближаются к 20 тысячам погибших. Также Россия теряет технику, которая становится легкой добычей ВСУ.

10:30 МВД Украины: Часть военных Нацгвардии, попавших в плен в Чернобыле, находится в Беларуси.

Подробностей о судьбе военных сейчас нет.

10:27 Экс-президент США Дональд Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом».

10:20 Австралийская техника, преодолев десятки тысяч километров, прибыла в Украину.

10:19 Украинские военные, которые держат линию обороны под Донецком, сдерживают попытки российских сил совершить прорыв в сторону Красногоровки. Военные показали уничтоженную технику.

10:15 Бойцы батальона Калиновского показали новое оружие, полученное белорусскими добровольцами.

10:14 Чем запомнились кадыровские войска, которые сейчас воюют в Украине?

10:11 По запросу Государственного бюро расследований в Украине арестовано 154 объекта движимого и недвижимого имущества олигарха Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

10:06 «Слышал хорошую новость, что Германия поможет танками Украине. Получается, что немецкие танки опять будут ездить по украинской земле, стрелять в русские танки, но только свастика на русских танках и оккупанты – россияне», — рассказал глава Николаевской области Виталий Ким.

9:58 Артиллерия 14-й бригады ВСУ уничтожила оккупантов с помощью «Байрактара».

9:54 ВСУ высказывают благодарность тракторным войскам, которые захватывают технику российских оккупантов.

9:52 Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

9:48 Российская стратегия войны против Украины давно провалилась, а в Кремле сейчас ищут козла отпущения, чтобы повесить провал на него. Об этом сообщает журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.

9:40 Сообщается об уничтожении российского заместителя начальника штаба, подполковника Станислава Хохлова.

9:39 Франция прогнозирует российское наступление на Донбассе примерно через 10 дней.

9:27 «Понимаешь, что эта Россия ничего не может». Разговор сына-оккупанта с матерью. Острожно, нецензурная лексика.

9:19 А вот и новости из Фиджи. Там полиция захватила суперяхту Amadea, принадлежащую российскому миллиардеру Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями США, Великобритании и Европейского Союза. Также правоохранители задержали ее экипаж.

9:17 В немецком Гамбурге арестована самая большая в мире суперяхта Dilbar, которая принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову.

9:14 В больнице умерли еще два ребенка, которые пострадали от взрыва в Краматорске, сообщили в Офисе генпрокуратуры Украины.

9:12 ВСУ показывают трофеи, которые удалось захватить у российских оккупантов. Осторожно, много нецензурной лексики.

9:08 Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает, что крейсер «Москва» пошел ко дну. На это намекает и Арестович.

9:00 Появилось видео удара по войскам РФ в Чернобаевке. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уточняет, что это 15-й разгром техники врага в этом районе.

8:53 С начала войны с Украиной армия Путина убила не менее 197 детей, еще более 351 получили ранения.

8:52 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва» будет небоеспособным как минимум один год. Точное состояние корабля россияне держат в секрете.

8:50 Как армия РФ наносила удары по парку в Харькове. Страшные кадры.

8:32 Россияне усиливают позиции у Северодонецка и накапливают авиацию у границы с Украиной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

8:28 «Как тебе сказать, вот у меня со взвода было 22 человека, осталось 9. И из этих 9 к трем нету вообще никакого доверия». Российский оккупант рассказывает о полном отсутствии мотивации у армии РФ в Украине.

8:26 США предоставят Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались для отправки в Афганистан.

8:21 Сообщается о новом ударе ВСУ по технике РФ в Чернобаевке. Все уже сбились со счета, в какой раз оккупанты были уничтожены в этом месте.

8:18 Видео, которое облетело весь мир. Украинский дедушка Валентин Платов колыхает своего внука в Запорожском центре для беженцев.

8:14 Власти Колумбии обещают помочь западным странам частично или полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, заменив их на колумбийские. Для этого в стране будет увеличена добыча нефти, угля и газа.

8:05 Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на «Москву» «невероятным».

— Это один из самых мощных боевых кораблей в мире. Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа «Слава» вместо «Москвы». Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО.

8:02 Украинский спецназ уничтожил мост вместе с техникой врага, которая направлялась в Изюм.

7:54 Шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetic стали недоступны для россиян по решению правообладателя.

7:51 Задержанный СБУ кум Путина Виктор Медведчук фигурирует в деле о вмешательстве России в выборы в США. Депутат был клиентом Пола Манафорта – политтехнолога 45-го президента США Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, Медведчук мог знать о планах Кремля.

7:49 Путин требует от своих войск полного уничтожения Лисичанска и Северодонецка. Об этом мобилизованный военнослужащий РФ рассказал жене.

7:48 Украинские тракторные войска экспроприировали уже 200 русских танков.

7:44 Россия больше не может производить свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Всему виной санкции.

7:43 Украинский спецназ поразил технику россиян, зашедших в один из населенных пунктов и спрятавшихся между жилыми домами.

7:42 Морской бой по-украински. Напомним, вчера ВСУ поразили флагман черноморского флота РФ «Москву».

7:41 Украинские защитники уничтожили вражеский «Град» «Джавелином».

23:55 Чехия отправила в Украину еще один эшелон с реактивными системами залпового огня RM-70 (чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 "Град").

23:50 В Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага. В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

23:37 Сеть отелей RIU больше не обслуживает россиян. Российских туристов больше не ждут в отелях в ОАЭ, Доминиканы, Мальдив и Шри-Ланки с 13 апреля. Компания также приостановила работу своего сайта для российских пользователей.

23:26 Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 49-го дня войны:

23:05 Президент Польши выразил надежду на то, что Украина вскоре станет частью Евросоюза.

«Я надеюсь, что частью ЕС вскоре станет Украина, как свободное, суверенное, независимое государство, которое само будет решать свою судьбу и будет принимать свои решения», - сказал Анджей Дуда на брифинге с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве.

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