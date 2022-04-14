Колумбия готова заменить Европе российские энергоносители 6 14.04.2022, 7:51

7,042

Президент страны назвал действия РФ в Украине геноцидом.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова играть центральную роль в обеспечении европейских стран энергоресурсами и занять вакуум, возникший в результате введения санкций в отношении России.

Об этом сообщает CNN.

Дуке перечислил три области, в которых Колумбия будет готова увеличить объемы производства: традиционная добыча нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, а также уголь.

Отвечая на вопрос о целесообразности использования термина "геноцид" в отношении действий России в Украине, Дуке ответил утвердительно.

"То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это безумие должно прекратиться", — заявил президент Колумбии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».