«Белорусская экономика отправится в первобытный мир собирательства»11
- 14.04.2022, 7:58
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Экс-дипломат поделился прогнозом.
Экс-дипломат Павел Мацукевич прокомментировал подарок от Лукашенко губернатору Приморского края РФ.
Напомним, по завершении переговоров во Владивостоке Лукашенко передал губернатору в подарок корзину с белорусскими продуктами: домашние закатки, варенье, напитки.
— Я, как обычно, белорусского тебе. На всякий случай, — сказал Лукашенко. — Если понравится, будем завозить.
— Обмен подарками на визитах — хороший тон и дело привычное, но этот похож на продвижение варенья и закаток на высшем уровне, — пишет Павел Мацукевич.
«Ашчушчэние, что раньше, чем первый гражданин-космонавт Беларуси улетит бороздить просторы вселенной, как это накануне пообещал Путин, белорусская экономика отправится в первобытный мир собирательства», — написал экс-дипломат.