В белорусском Городке обрушился пешеходный мост 10 14.04.2022, 9:46

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Он был построен полвека назад.

Утром 14 апреля в МЧС поступила информация об обрушении пешеходного моста через реку Горожанка в городе Городок Витебской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте спасатели установили, что обрушилась одна из четырех плит пешеходного моста. К счастью, никто не пострадал.

Препятствий к передвижению сейчас нет — рядом с пешеходным мостом функционирует автомобильный.

Мост через реку Горожанка построили в 1963 году.

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