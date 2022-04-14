В белорусском Городке обрушился пешеходный мост

В белорусском Городке обрушился пешеходный мост10
- 14.04.2022, 9:46
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Он был построен полвека назад.
Утром 14 апреля в МЧС поступила информация об обрушении пешеходного моста через реку Горожанка в городе Городок Витебской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На месте спасатели установили, что обрушилась одна из четырех плит пешеходного моста. К счастью, никто не пострадал.
Препятствий к передвижению сейчас нет — рядом с пешеходным мостом функционирует автомобильный.
Мост через реку Горожанка построили в 1963 году.