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У пользователей Google из Беларуси возникли сложности с оплатой сервисов

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  • 14.04.2022, 10:10
  • 3,370
У пользователей Google из Беларуси возникли сложности с оплатой сервисов

Это связывают с санкциями против белорусских банков.

Некоторые читатели zerkalo.io сообщили, что получили на электронную почту уведомления, что их подписка на Google One стала недоступна, так как обработка платежей из Беларуси в настоящее время не производится.

Вместо облачного хранилища на 100 ГБ белорусским пользователям оставили только бесплатные 15 ГБ.

«Доступ ко всему, что хранится на вашем Google аккаунте, включая фотографии, файлы и почту, сохраняется. Чтобы освободить место, скачайте фотографии, файлы и почту, после чего удалите их из хранилища вашего аккаунта. Вы сможете возобновить подписку Google One после того, как возобновится обработка платежей», — сообщается в уведомлении от Google.

Пользователи предполагают, что сложности с оплатой подписки связаны с западными санкциями, под которые попали некоторые белорусские банки после российского вторжения в Украину.

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