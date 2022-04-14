«Шойгу находится в реанимации, Сурков — под домашним арестом» 29 14.04.2022, 10:56

24,700

Также арестованы 20 российских генералов.

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин в своем Telegram-канале поделился инсайдами от своих источников в РФ:

1. Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

2. Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут всё ясно - тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига.

3. Из смешного. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдёт на сделку со следствием - его переведут в СИЗО «Матросская Тишина» или Лефортово.

4. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».