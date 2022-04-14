закрыть
14 апреля 2022, четверг, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка назвала новые «мишени» войск РФ на Донбассе

2
  • 14.04.2022, 14:20
  • 8,044
Британская разведка назвала новые «мишени» войск РФ на Донбассе

Это города могут стать целями для беспорядочных атак оккупантов.

Города Константиновка и Краматорск могут стать следующими целями для беспорядочных атак российских оккупантов. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка обращает внимание на то, что публичное выступление Путина 13 апреля подчеркнуло его неизменный интерес к Донбассу, где армия оккупантов готовится к масштабному наступлению.

Так, сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине. Вместе с тем в разведке отмечают, что для этого потребуются значительные уровни сил.

Кроме того, продолжающаяся оборона Мариуполя в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина и пожарная машина
Украина и пожарная машина Андрей Санников
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип