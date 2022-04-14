Британская разведка назвала новые «мишени» войск РФ на Донбассе 2 14.04.2022, 14:20

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Это города могут стать целями для беспорядочных атак оккупантов.

Города Константиновка и Краматорск могут стать следующими целями для беспорядочных атак российских оккупантов. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка обращает внимание на то, что публичное выступление Путина 13 апреля подчеркнуло его неизменный интерес к Донбассу, где армия оккупантов готовится к масштабному наступлению.

Так, сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине. Вместе с тем в разведке отмечают, что для этого потребуются значительные уровни сил.

Кроме того, продолжающаяся оборона Мариуполя в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.

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