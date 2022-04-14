Что происходит с ценами на подержанные авто в Беларуси? 2 14.04.2022, 16:42

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За последний год бэушные машины заметно подорожали, а выбор стал скуднее.

Весной 2021 года цены на подержанные автомобили в Барановичах стартовали от $150 в эквиваленте за какую-нибудь старую иномарку на запчасти и доходили до $67000 за респектабельный внедорожник, пишет intex-press.by.

Но этой весной за $150 в Барановичах не купишь ничего. Сегодня, чтобы приобрести самую дешевую машину на запчасти, нужно как минимум вдвое больше денег. А стоимость самых дорогостоящих автомобилей перевалила за $80000. При том, что доллар за этот год официально подорожал примерно на 23%.

И если еще год назад купить машину дешевле $5000 было более-менее реально – по такой цене продавалось около 65% всех автомобилей в городе, то сегодня количество предложений в данной ценовой категории сократилось до 51%. Да и в принципе сегодня по объявлениям в городе Барановичи продается машин на 150-200 меньше, чем год назад.

«Немцы» все еще в ходу

Если говорить о марках автомобилей, то самыми «ходовыми» и продаваемыми в городе, как и в предыдущие годы, остаются детища немецкого автопрома: Volkswagen, Opel, Audi, Mercedes и BMW. На долю этих пяти марок приходится примерно 40% всех предложений на рынке подержанных машин города.

За ними с большим отрывом следуют французские автомобили Renault и Peugeot. Примерно каждая восьмая машина в продаже в Барановичах относится к одной из этих марок.

При том, что популярность немецких и французских авто остается неизменной уже несколько лет, цены на них ведут себя по-разному. Если «немцы» дорожают уже как минимум второй год подряд, то стоимость французских автомобилей после резкого падения в прошлом году, фактически, вернулась на уровень 2020 года.

Что будет происходить на рынке подержанных автомобилей дальше, пока не известно. Однако прогнозы знающих людей не утешительные, особенно на фоне недавнего роста цен на автомобильные запчасти и моторные масла в Беларуси.

«Нам нужно привыкать к такому положению вещей: высоким ценам и ограниченному выбору», – так кратко выглядит прогноз на 2022 год по мнению одного из белорусских автоэспертов.

Как изменились средние цены (в долларах США) на некоторое автомобили весной 2022 года по сравнению с весной 2021-го

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