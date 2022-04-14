СНБО: Россия начала проводить теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину

СНБО: Россия начала проводить теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину30
- 14.04.2022, 17:21
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Сегодня ФСБ сообщила, что со стороны Украины якобы был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области.
Спецслужбы России приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.
В частности, пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.
Также ФСБ РФ сообщила, что 14 апреля со стороны Украины якобы был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.
Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага севершить серию террористических актов на российской границе для консолидации россиян против украинцев.