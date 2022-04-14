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Белорусское объединение рабочих подарило батальону Калиновского внедорожник

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  • 14.04.2022, 17:24
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Белорусское объединение рабочих подарило батальону Калиновского внедорожник

Автомобиль уже доставлен и совсем скоро встанет на боевое дежурство.

Команда БОР передали для помощи батальону Калиновского внедорожник.

– При поддержке фонда humanosh.org наша команда подготовила и отправила автомобиль на помощь нашим братьям белорусам. Автомобиль уже доставлен и совсем скоро встанет на боевое дежурство.

Мы постоянно помогаем бойцам в Украине в борьбе с оккупантом. Не оставайтесь равнодушными и вы. Если вы хотите нам в этом помочь, пишите на почту bor.by.post@gmail.com, - написал лидер БОР Сергей Дылевский.

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