Навальный призвал США и ЕС открыть «информационный фронт» против Кремля

Навальный призвал США и ЕС открыть «информационный фронт» против Кремля5
- 14.04.2022, 17:40
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Мир должен победить.
Российский политик Алексей Навальный призвал страны Запада и международные IT-корпорации открыть информационный фронт против военной пропаганды Кремля. Обращение оппозиционера, отбывающего заключение в Покровской колонии, опубликовано в его твиттере.
«Для того, чтобы убивать украинцев, Путину очень нужны поддержка войны внутри России. И первое, что надо понимать: никакой 75-процентной поддержки войны с Украиной в России нет. Это ложь Кремля, — утверждает Навальный. — В России за полтора месяца закрыли и заблокировали ВСЕ независимые СМИ, включая довольно осторожные. Разве это понадобилось бы, если бы у войны с Украиной действительно была такая поддержка?»
Из-за цензуры и пропаганды у большинства россиян складывается совершенно искаженное представление о войне в Украине, но даже несмотря на блокировки соцсетей более 85% взрослых граждан России ежедневно пользуются сервисами Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) и Google (YouTube), пишет политик.
Навальный считает, что в этих соцсетях должна быть запущена масштабная антивоенная кампания, нацеленная на российских пользователей.
Нам нужна реклама. Много рекламы. Огромная национальная антивоенная кампания начнется с кампании рекламной. 200 миллионов показов в день, чтобы достать каждого российского интернет-пользователя дважды. Сториз, посты и прероллы. По всей России, в городах и деревнях. В каждом планшете и каждом телефоне.
Политик призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, представителей Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля закупить рекламные посты в соцсетях, чтобы рассказывать россиянам правду о войне в Украине.
Это должна быть беспрецедентная огромная национальная рекламная кампания. Как на настоящих выборах. Наш кандидат Мир против путинского кандидата Война. Мир должен победить. Ничего другого мы себе позволить не можем».