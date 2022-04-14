Навальный призвал США и ЕС открыть «информационный фронт» против Кремля 5 14.04.2022, 17:40

4,298

Мир должен победить.

Российский политик Алексей Навальный призвал страны Запада и международные IT-корпорации открыть информационный фронт против военной пропаганды Кремля. Обращение оппозиционера, отбывающего заключение в Покровской колонии, опубликовано в его твиттере.

«Для того, чтобы убивать украинцев, Путину очень нужны поддержка войны внутри России. И первое, что надо понимать: никакой 75-процентной поддержки войны с Украиной в России нет. Это ложь Кремля, — утверждает Навальный. — В России за полтора месяца закрыли и заблокировали ВСЕ независимые СМИ, включая довольно осторожные. Разве это понадобилось бы, если бы у войны с Украиной действительно была такая поддержка?»

Из-за цензуры и пропаганды у большинства россиян складывается совершенно искаженное представление о войне в Украине, но даже несмотря на блокировки соцсетей более 85% взрослых граждан России ежедневно пользуются сервисами Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) и Google (YouTube), пишет политик.

Навальный считает, что в этих соцсетях должна быть запущена масштабная антивоенная кампания, нацеленная на российских пользователей.

Нам нужна реклама. Много рекламы. Огромная национальная антивоенная кампания начнется с кампании рекламной. 200 миллионов показов в день, чтобы достать каждого российского интернет-пользователя дважды. Сториз, посты и прероллы. По всей России, в городах и деревнях. В каждом планшете и каждом телефоне.

Политик призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, представителей Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля закупить рекламные посты в соцсетях, чтобы рассказывать россиянам правду о войне в Украине.

Это должна быть беспрецедентная огромная национальная рекламная кампания. Как на настоящих выборах. Наш кандидат Мир против путинского кандидата Война. Мир должен победить. Ничего другого мы себе позволить не можем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».