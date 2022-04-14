«Пока в Беларуси такая власть, я точно в армию не пойду» 8 14.04.2022, 18:16

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Как белорусы уклоняются от службы и сборов.

Призыв на срочную службу в белорусскую армию в этом году начался еще до войны в Украине, Лукашенко соответствующий указ подписал 9 февраля 2022 года. Мероприятия призыва планируется завершить до 31 мая, после чего новобранцев направят в учебные части. «Радыё Свабода» поговорила с призывниками, которые решили в этом году уклониться от службы в армии, а также с человеком, который отказался участвовать в военных сборах.

«Если не появлюсь, то будет уголовное дело»

Юрию 20 лет. Он учится за границей, в одном из польских вузов. Из белорусского университета отчислился в октябре, тогда же получил первую повестку в армию. Из Беларуси Юрий выехал, но потом узнал, что его сделали невыездным.

«У меня призывной возраст, и я подлежу призыву сейчас, — рассказывает Юрий. — В Польше я уже шесть месяцев. Военкомат мне вторую повестку шлет. По ней я 26 апреля должен явиться на мероприятия призыва. И если я этого не сделаю, то будет уголовное дело. Так они сказали».

Юрий добавляет, что сотрудники военкомата разговаривали с его отцом, позвонили прямо на мобильный номер. Новую повестку никто из его родных в руках не держал и под роспись не брал.

«Они даже не представились сразу, а расспрашивали, где я нахожусь и чем занимаюсь, — говорит Юрий. — Только после уже признались, что это из военкомата. Причем сотрудник так и не представился. Сказали отцу, что заведут на меня уголовное дело. Причем сказали, что знают, что я выехал за границу, и если я из университета пришлю им справку о том, что я учусь, то получу еще одну отсрочку, вторую. Причем моя первая отсрочка на учебу закончилась уже, а закон разрешает только одну».

Юрий говорит, что слать письмо из своего нового университета в Беларусь не будет. Возвращаться на родину в скором времени не планирует тоже. Говорит, что просто не хочет сообщать белорусским властям, где он точно сейчас находится и какой специальности учиться.

«Сказал всем своим родным, чтобы они на вопросы обо мне отвечали, что ничего не знают, — говорит Юрий. — Что потеряли со мной связь.

Как отец понял из разговора с представителем военкомата, у них это сейчас массовое явление (отсутствие призывников в стране. — РС) и они не хотят возбуждать столько уголовных дел.

Я сам не против службы в армии. Но пока в Беларуси такая власть, то я точно туда не пойду. Идеологически мне неприятно было бы сегодня ассоциироваться с белорусскими силовыми структурами. При этом у меня половина семьи — военные. После смены власти я буду в первых рядах тех, кто пойдет в белорусскую армию».

«Боюсь ехать в Беларусь»

Александр живет в Литве уже несколько лет, имеет постоянную работу. Выехал еще до событий 2020-го. Он подпадает под призыв по возрасту, но повестки перестали приходить после одной из медкомиссий, когда его признали негодным для службы в мирное время. В этом году военкомат вновь заинтересовался мужчиной.

«Пришла повестка в адрес моей регистрации в Беларуси, — рассказывает Александр. — Приглашали явиться в военкомат в связи с началом призыва, дату назначили на конец марта. Но я не поехал, не хочу с ними связываться. Теперь не знаю, что будет дальше. Если поеду в Беларусь к родным, то могу не вернуться. Я не знаю, что мне делать, боюсь туда ехать».

Александр говорит, что одной из причин нежелания появляться в военкомате были события в Украине. Он не верит, что Беларусь могла бы отправить на войну солдат срочной службы, но все равно решил не рисковать.

«Я просто решил пока не ехать, потом будет видно, — говорит он. — Повестки поприходили не только мне. Я знаю и другие случаи, когда ребятам, которые уже давно в Литве живут и работают, также в Беларуси приходили приглашения явиться в военкомат. Причем и тем, кто уже отслужил. Люди теперь ждут, что будет дальше. В Литве говорят, что границу вообще могут закрыть».

«В военкомат не пошел, решил уехать»

Андрей (имя изменено. — РС) учился в одном из «силовых» вузов до 2021 года, когда его сначала забрали на допрос, а после отчислили. Он устроился на работу и до февраля 2022 года находился в Беларуси. Пока не получил повестки из военкомата на срочные сборы.

«Это было в начале февраля, — рассказывает Андрей. — Прийти в военкомат мне нужно было 10 марта, сборы назначались на 22 марта. Я не пошел туда, решил просто выехать за границу. Разговаривал с родителями, пока никакого нового интереса ко мне нет. Но я решил остаться за границей, буду пытаться продолжить учебу».

Андрей рассказывает, пытался узнать, что это за учения, чем ему там предстоит заниматься. Ему объяснили, что сборы пройдут где-то на территории Гродненской области. Но когда в Украине началась война, то он решил не ждать и выехал за границу. Время от времени он переписывается со своими бывшими однокурсниками.

«Поддерживаю контакт с несколькими людьми с бывшего места учебы, — говорит Андрей. — Все они остались доучиваться. Говорят, что все спокойно, ездили на учения».

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