Философа Владимира Мацкевича обвиняют по трем статьям УК

Философа Владимира Мацкевича обвиняют по трем статьям УК5
- 14.04.2022, 18:23
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Дело передали в суд.
Уголовное дело в отношении политзаключенного философа Владимира Мацкевича, находящегося за решеткой больше восьми месяцев, передали в суд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры города Минска.
Процесс будет вести Минский городской суд.
Мацкевичу предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 1 ст. 368 (Оскорбление президента), ч. 1 ст. 361−1 (Руководство экстремистским формированием).
Согласно материалам дела, Владимир Мацкевич:
25 октября 2020 года участвовал в протестном марше в Минске;
7 мая 2021 года разместил в Youtube видеоролик с оскорблением в адрес Александра Лукашенко.
Кроме того, по версии следствия, с августа 2020 года по 4 августа 2021 года якобы объединил группу граждан в экстремистское формирование и руководил им.
Прокуратура, изучив материалы дела, решила, что обвинения доказаны.
Мера пресечения для обвиняемого оставлена прежней — содержание под стражей.
Напомним, Владимир Мацкевич был задержан 4 августа 2021 года. В этот же день силовики пришли также к социологам Татьяне Водолажской и Оксане Шелест и к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко. Позже троих отпустили на свободу, а Владимира Мацкевича после 10 суток ареста перевели в СИЗО.
После шести месяцев за решеткой, 4 февраля, 65-летний политзаключенный начал голодовку, требуя, чтобы ему изменили меру пресечения и назначили дату суда. Через десять дней он перешел на сухую голодовку, за это время сильно потерял в весе и стал плохо себя чувствовать. 16 февраля Мацкевич стал терять сознание, после чего получил медпомощь и встретился со следователем. В тот день он прекратил голодовку, сообщив, что «дело сдвинулось с мертвой точки».
Владимир Мацкевич — философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, первый глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь» (международная общественная организация, созданная представителями НГО в 2007 году и зарегистрированная в Литве в 2009 году), основатель программы создания современного университета «Летучий университет».