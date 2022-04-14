Коренные жители Бразилии вторую неделю протестуют против политики президента

Коренные жители Бразилии вторую неделю протестуют против политики президента2
- 14.04.2022, 18:48
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Они требуют остановить золотодобычу на их землях.
В столице Бразилии с 4 апреля проходят демонстрации коренных жителей против закона, разрешающего добычу золота в районах проживания местных племен, — до сих пор это было запрещено. Протестующие также недовольны «антикоренной программой» президента страны Жаира Болсонару. В рамках кампании «Кровавое золото: марш против золотодобычи, которая убивает и вырубает леса» демонстранты разбили лагерь в Бразилиа и проводят ежедневные акции протеста в центре столицы. Движение объединило практически все племена. В каждом марше участвуют тысячи человек, которые приехали в столицу со всех регионов Бразилии. Zerkalo.io собрало для вас фотографии агентства Reuters, которые описывают, пожалуй, самую красивую акцию протеста за последний год.