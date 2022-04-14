Google перекрыл заработок российским пропагандистам, которые наживаются на войне в Украине 3 14.04.2022, 20:05

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Кремлевские пропагандисты больше не смогут монетизировать свой лживый контент.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Google AdSense – сервис контекстной рекламы от "гугла" – приостанавливает монетизацию контента, который оправдывает, отрицает и/или использует сведения о войне для выгоды, пишет unian.net.

Отмена монетизации также распространяется на материалы о том, что жертвы якобы сами ответственны за трагедию или же используют всевозможные приемы обвинения жертв.

Например, заявления о том, что Украина совершает геноцид или "бомбит сама себя".

Также СМИ пишут о грядущем закрытии офиса Google в России. По данным Bloomberg, техногигант уже вывозит людей из московского офиса, в котором работает 244 человека.

Российским пропагандистам становится все труднее распространять дезинформацию в сети. YouTube отрезал от всего мира ряд российских каналов, в частности, "Первый канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24", "60 минут".

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