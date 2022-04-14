Самостоятельно записаться в польский визовый центр белорусам стало проще 5 14.04.2022, 22:11

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Шансы выросли в 500 раз.

Визовый центр Польши изменил сайт VFS Global. Об этом dev.by рассказал один из программистов. По его словам, обычным людям стало проще записаться: шансы не 1/1 000 000, а 1/2000, оценивает разработчик.

Изменения команда из программистов, которая работает над скриптом, заметила только вчера. По их оценке, визовый центр «вернул свой прежний сайт», предварительно его модернизировав.

— Теперь там несколько капч, в частности буквенная — на входе (хотя её боты и раньше обходили, для них это не проблема), а также Google ReCaptcha перед выбором даты.

Из новых фишек — «виртуальная очередь» от 5 до 10 минут. Предупреждение может «выскочить» в любом месте и в ответ на любое действие, в том числе несколько раз за сеанс. В случае его появления нужно просто ждать — не перезагружать страницу.

Специалист говорит, что похожий сайт используется в России.

На вопрос, к лучшему ли перемены, разработчик отвечает: и да, и нет. Он уверен, что «сегодня боты посредников курят в сторонке. Стали записываться реальные люди». Но также полагает, что «к следующей среде посредники, что берут деньги за регистрацию, допилят боты», и тогда шансы обычных людей снова упадут, «а значит нужно придумать что-то новое для защиты от ботов».

Его предложение — добавить авторизацию через SMS на номер телефона и на подтверждение брони визы с ограничением: один слот времени — один номер за год.

Кстати, сейчас специалист оценивает шанс записаться вручную в 1/2000 (со старой версией сайта — 1/1 000 000).

Ещё разработчик говорит, что его команда на днях сделала несложный скрипт мониторинга под «новую старую» версию сайта, — и отслеживает даты. «По наводке нашего бота уже пару человек записалось. Впервые за 2 месяца».

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