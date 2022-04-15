В Беларуси «пропала» часть российских военных самолетов

В Беларуси «пропала» часть российских военных самолетов13
- 15.04.2022, 8:27
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С некоторых аэродромов они исчезли вообще.
В Беларуси стало меньше российских военных самолетов
О текущей обстановке на аэродромах в Беларуси рассказывает УНИАН:
— Лунинец - самолетов не осталось (до этого было несколько эскадрилий Су-25)
— Мачулищи - осталось только 2 белорусских Ил-76 и пару вертолетов
— Барановичи - остались только самолеты Су-30СМ и Миг-29БМ беларусской 61-ой истребительной авиабазы
— Лида - тоже пусто.