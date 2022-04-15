Россия начала отправлять своих военных в концлагеря в Ростовской области 16 15.04.2022, 9:12

22,322

Особое внимание «уделяется» тем, кто был в украинском плену.

В фильтрационных лагерях в Ростовской области содержатся не только украинцы, но и российские военнослужащие. Об этом сообщил основатель издания gordonua.com Дмитрий Гордон:

— И снова о фильтрационных лагерях, которые обустроила Россия вблизи Таганрога Ростовской области. В данный момент там находится несколько тысяч человек. Туда доправляются, в частности, украинцы, которые убегают из осажденного Мариуполя и других временно оккупированных городов.

Ключевые вопросы, которые им задает Федеральная служба безопасности, следующие:

ваши политические пристрастия;

есть ли у вас связи с украинскими ведомствами;

есть ли какие-то связи с западными странами.

Что интересно: если семья получила статус беженца в какой-либо из западных стран, это уже повод оказаться в лагере для фильтрации.

Интересно также, что в такого рода лагерях содержатся не только украинцы, но и российские военнослужащие. Они тоже проходят фильтрацию, когда возвращаются из Украины. Особое внимание тем, кто был в плену. Их допрашивают особенно тщательно.

Таким образом проверяют не только солдат, но и тех, кто ездил в Украину с гуманитарной помощью.

Цель ФСБ и российского правительства заключается в том, чтобы скрыть правду о происходящем в Мариуполе и других украинских городах, утаить от российского общества то, что происходит там на самом деле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».