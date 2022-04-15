На сайте БелЖД опять нельзя купить билеты 3 15.04.2022, 10:06

2,770

Приложение также не работает.

По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных билетов на поезда с ненумерованными и нумерованными местами на сайте БелЖД и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба перевозчика.

Для приобретения проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы Белорусской железной дороги.

Напомним, в январе на сайте БЖД также не работал сервис онлайн-покупки билетов. В тот раз на предприятии также ссылались на техническую причину, а «Киберпартизаны» заявили, что это они устроили атаку на компьютерную сеть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».