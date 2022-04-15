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Белорусские партизаны заявили об успешных диверсиях на железной дороге в приграничных областях России

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  • 15.04.2022, 12:13
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Белорусские партизаны заявили об успешных диверсиях на железной дороге в приграничных областях России

В Смоленской и Брянской областях уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Белорусские партизаны взяли ответственность за диверсии на железной дороге в приграничных областях России, сообщает «Наша Нива».

В видеообращении представители движения «Супраціў» утверждают, что провели на территории Смоленской и Брянской областей несколько успешных диверсий с целью усложнения и прекращения движения российских составов с военной техникой.

«Супраціў» сообщает, что уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Представители движения обещают новые «удары в других районах России».

После нападения России на Украину в Беларуси началась «рельсовая война». Белорусы выводили из строя инфраструктуру железной дороги, по которой перевозили российскую военную технику.

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