Белорусские партизаны заявили об успешных диверсиях на железной дороге в приграничных областях России

Белорусские партизаны заявили об успешных диверсиях на железной дороге в приграничных областях России1
- 15.04.2022, 12:13
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В Смоленской и Брянской областях уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки.
Белорусские партизаны взяли ответственность за диверсии на железной дороге в приграничных областях России, сообщает «Наша Нива».
В видеообращении представители движения «Супраціў» утверждают, что провели на территории Смоленской и Брянской областей несколько успешных диверсий с целью усложнения и прекращения движения российских составов с военной техникой.
«Супраціў» сообщает, что уничтожены устройства сигнализации, централизации и блокировки.
Представители движения обещают новые «удары в других районах России».
После нападения России на Украину в Беларуси началась «рельсовая война». Белорусы выводили из строя инфраструктуру железной дороги, по которой перевозили российскую военную технику.