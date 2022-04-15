Ученые рассказали, почему Земля не идеально круглая 3 15.04.2022, 12:43

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Большая часть всех существующих не только планет, но и лун, не имеют форму сферы.

Если взять в руки невероятно большую измерительную ленту, расположить ее в самом центре нашей планеты и начать двигаться к самой высокой вершине на Земле, то оказаться рядом с горой Эверест бы не получилось. Наиболее высокая вершина будет располагаться в Эквадоре, сообщает Live Science (перевод - planetanovosti.com).

Вулкан Чимборасо, который потух уже достаточно давно, будет более высокой точкой, ведь Земля не имеет идеально круглую форму и немного сплющена на ее полюсах. Из-за этого Экватор, где и расположился Эквадор, будет немного «выступать». Наша планета имеет форму сплющенного сфероида, а не сферы, как могли думать многие. Джеймс Таттл Кин из NASA отметил, что большая часть всех существующих не только планет, но и лун, не имеют форму сферы и точно так, как и Земля, немного сплющены.

Причиной того, что Земля и многие другие космические объекты не круглые, является центробежная сила. Именно она будет действовать на тот объект, который постоянно вращается. Центробежная сила представляет собой специальную силу, с которой может материальная точка влиять на тела, ограничивая в некоторой степени ее движение и вынуждать двигаться по кривой.

Из-за того, что планеты и их спутники крутятся, под влиянием центробежной силы они будут выпуклыми именно в области экватора. Идеальным примером таких объектов считаются Сатурн и Юпитер. Если рассмотреть изображение этих газовых гигантов, то можно увидеть, что они немного сплющены, но при этом имеют выпуклую середину. Их неправильную форму видно лучше всего из-за того, что скорость их вращения более высокая, чем остальных объектов в Солнечной системе. Стоит отметить, что чем выше скорость вращения, тем сильнее будет воздействие центробежной силы.

Кин отмечает, что весьма неплохим примером воздействия центробежной силы может считаться карликовая планета Хаумеа. Карликовая планета располагается в поясе Койпера – далеко за Нептуном. Эта планета имеет примерно такой же размер, как и Плутон, но вращается при этом с огромной скоростью. Из-за этого ее форма напоминает яйцо.

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