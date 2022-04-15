Неизвестные детали уничтожения крейсера «Москва»: как это стало возможным 36 Юрий Бутусов

15.04.2022, 13:11

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Юрий Бутусов

Украинцы одержали историческую победу над российским флотом.

Впервые боевой корабль уничтожен ударом противокорабельной ракеты, полностью произведенной в Украине. Впервые победу на море одержали Вооруженные силы Украины. Без преувеличений — историческая сенсационная победа Украины над российским флотом.

По данным Цензор.Нет, Украина потратила за все годы на программу разработки и производства ПКР Нептун примерно $93 млн. Теперь залпом Нептуна уничтожен ракетный крейсер стоимостью до $1 млрд, флагман Черноморского флота, на котором держит свой штаб и свой флаг командующий ЧФ РФ.

14 апреля министерство обороны РФ признало, что ракетный крейсер «Москва», флагманский корабль Черноморского флота, самый большой боевой корабль на Черном море, затонул в результате взрыва боекомплекта и пожара, причины которого выясняются. Экипаж крейсера якобы удалось спасти, но детальную информацию о потерях МО РФ как всегда не обнародовало. Штатный экипаж составляет более 510 человек.

Украинское командование и госпредприятие КБ Луч объявили, что российский крейсер был поражен двумя новейшими противокорабельными ракетами «Нептун».

Источники Цензор.Нет говорят, что «Москва» была уничтожена пусками двух противокорабельных ракет Нептун, которые были произведены из Одесской области с расстояния примерно в 130 км по российскому ракетному крейсеру, который находился в районе острова Змеиный. Именно здесь с борта «Москвы» осуществлялось руководство морской блокадой побережья Украины российским флотом.

Крейсер «Москва» хорошо защищен от ракетной атаки, такие корабли — одна из самых сложных целей, именно из-за сильной эшелонированной обороны от атак с воздуха. Ракетный комплекс крейсера на базе С-300 имеет боекомплект из 68 ракет. Также крейсер прикрыт зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими комплексами для поражения противокорабельных ракет с малого расстояния. Крейсер оснащен системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, системами постановки помех.

Однако поисковые радары двух Нептунов самостоятельно захватили цель, система управления выделила среди больших волн и препятствий настоящий крейсер, определила оптимальную траекторию для атаки во избежание перехвата ПВО крейсера и нанесли смертельный удар.

То есть активная система наведения вместе с алгоритмами селекции цели среди препятствий позволили ракетам самостоятельно навестись и определить точки удара.

То есть, украинские инженеры КБ Луч разработали свою уникальную технологию, и поставили наше государство среди 10 других стран мира, которые способны производить свои собственные противокорабельные ракеты для поражения особо защищенных целей.

Теперь Россия потеряла корабль с мощнейшим вооружением для противовоздушной обороны возможной десантной операции на Черном море. Крейсер «Москва» типа «Слава» российские адмиралы назвали «убийцей американских авианосцев» из-за мощного ракетного вооружения дальнего действия.

Не известны потери экипажа «Москвы» — российское Минобороны всегда скрывает потери.

Понятно одно — Россия потерпела тяжелое поражение, украинцы победили в бою.

Российский флот и противовоздушная оборона кораблей показали свою уязвимость и оказались не способны защитить даже своего флагмана. Это мощный очередной удар по экспорту российского вооружения и реклама украинского ракетного производства.

«Москва», если бы ее сдали на металл, весит не менее 250 танков, но основная стоимость крейсера — это вооружение и электроника. Уничтожен целый комплекс вооружения, который Россия не способна восстановить в ближайшие годы, корабли такого класса в РФ уже не производятся. Украина показывает всему миру каждый день, как нужно бить российскую армию и флот. Спасибо, КБ Луч, спасибо ВСУ.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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