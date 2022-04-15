Что известно о ракетах «Нептун», которыми подбили российский флагманский корабль «Москва»7
- 15.04.2022, 13:54
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Этот проект активно продвигал бывший секретарь СНБО Турчинов, а также экс-президент Петр Порошенко.
Украинское командование заявило, что российский флагманский крейсер «Москва» был подбит противокорабельными ракетами «Нептун», поступившими в армию буквально за несколько месяцев до вторжения России. Что о них известно?
Комплекс «Нептун» с крылатыми ракетами для поражения кораблей начали разрабатывать с 2014 года после фактической потери Украиной своего флота, пишет BBC Україна.
Впервые его показали широкой публике в октябре 2019 года.
Этот проект активно продвигал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, а также экс-президент Петр Порошенко.
«Нептун» — береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения кораблей различных классов и береговых целей.
Он оснащен крылатыми ракетами Р-360, максимальная дальность поражения которыми составляет 280 км над морем.
На эту разработку конструкторского бюро «Луч» украинская армия и флот возлагали большие надежды. Это была одна из главных ставок для повышения обороноспособности на Черном и Азовском морях.
Ракеты «Нептуна» могут выводить из строя суда тоннажностью до 5 тысяч тонн ‒ большие десантные корабли, эсминцы, крейсеры или корветы.
«Нептун» — это целый комплекс: пусковая установка с четырьмя ракетами, машина для зарядки, транспортная машина и мобильный командный пункт.
Комплекс разворачивается за 15 минут, стреляет из марша. На перезарядку требуется 7-8 минут.
К 2025 году планировали создать три дивизиона наземного базирования «Нептуна».
В один дивизион должны были входить по меньшей мере шесть пусковых установок. Один дивизион может перекрыть 600 км берега. Три дивизиона могли покрывать все побережье.
«Нептун» официально приняли на вооружение еще в 2020 году, однако реально первый и пока что единый дивизион ракет поступил в армию, как указывают эксперты, только в январе 2022 года.
Мог ли «Нептун» ударить по «Москве»?
В России уже раздаются голоса, что это могли быть западные противокорабельные комплексы. Но о завозе в Украину таких комплексов не сообщали.
«Это вполне может быть удар «Нептуна», не вижу достаточных причин сомневаться», — говорит эксперт Николай Белесков.
«Возможно, россиянам приятнее было бы думать, что не украинская, а западная ракета поразила «Москву», — полагает эксперт.
С дальностью действия «Нептуна» в 280 км Украина, теоретически, могла достать «Москву» чуть ли не в Севастопольской бухте, рассуждает эксперт.
Но напоминает, что россияне чувствовали себя безопасно в Черном море в последнее время, а потому «Москва» была достаточно близко к побережью Украины.