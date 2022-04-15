В Белгоспищепроме объяснили подорожание сахара тем, что его вывозили на перепродажу в РФ 18 15.04.2022, 16:26

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В РФ сахар стоит дороже.

Во второй половине февраля и марте в Беларуси наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Об этом заявил 15 апреля заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц, передает БелТА.

В концерне ежедневно контролирует ситуацию с реализацией сахара на внутренний рынок, учитывая сезонность спроса и другие факторы, которые влияют на покупательское поведение.

— С нашей точки зрения, ситуация с сахаром была не совсем обоснованной. К примеру, с начала этого года в среднем один человек потреблял 1 кг сахара в месяц. В середине февраля этот показатель увеличился до 1,3−1,4 пачки. А во второй половине февраля и марте мы дошли до того, что у нас среднедушевое потребление сахара достигло трех пачек. Никакие медицинские нормы не обоснуют потребление такого количества сахара в месяц на одного человека, — констатировал Александр Яковчиц.

В марте в пик реализации продавалось по 1,2 тысячи т сахара в день.

— На фоне роста цен на нефть мировые производители сахара (Бразилия, Таиланд, Индия) направляют ресурсы сахара-тростника в производство биоэтанола. Предложение мирового рынка сахара сужается. В марте мы уже имели котировки на Лондонской бирже порядка 580−600 долларов за тонну сахара-сырца. Такая ситуация не может не оказывать влияние на наш рынок, на рынок стран ЕАЭС и, в первую очередь, на рынок Российской Федерации, с которой у нас нет границ, — отметил зампредседателя. — Уже в марте мы имели двукратную разницу в цене с Россией: в РФ стоимость сахара была в два раза дороже. Конечно, предприимчивые люди этим воспользовались и реализовывали сахар на территории нашей страны-соседки. Поэтому, чтобы сохранить в стране этот ресурс, мы вынуждены были принять меры — поднять цену.

На сегодняшний день запасы сахара в стране достигают 200 тысяч. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить потребность не только населения, но и всех переработчиков, производителей сахаросодержащей продукции до начала сезона переработки в сентябре этого года.

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