Лауреаты Нобелевской премии: ФРГ должна отказаться от российских нефти и газа 1 15.04.2022, 22:52

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Влиятельные экономисты поделились своим мнением.

Германия может и даже должна отказаться от российских нефти и газа. Такое мнение в комментарии BILD высказали лауреаты Нобелевской премии по экономике Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло, пишет сайт euroradio.fm.

"Германия — богатая страна, у которой есть ресурсы для перераспределения /.../ да, это будет чего-то стоить, но использовать слово "бедность" в этом контексте — просто абсурд", — сказал Банерджи.

Дюфло напомнила: по оценкам влиятельных экономистов, эмбарго будет стоить Германии 0,3% ВВП — самые худшие сценарии — 3%:

"Обратите внимание, что 3% — это примерно то, что коронавирус сделал с экономикой. Было больно, но можно было терпеть. Учитывая, что на карту поставлено все будущее Европы как политического образования, жертва кажется оправданной".

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