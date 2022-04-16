В США снова растет число заражений COVID-19 16.04.2022, 12:51

4,928

Новая волна вызвана мутацией под названием BA.2.

На национальном уровне и в большинстве штатов США растет число случаев заболевания коронавирусом после наблюдавшегося в стране двухмесячного спада. По данным экспертов, новая волна вызвана мутацией под названием BA.2, которая считается примерно на 30% более заразной, чем прежний штамм, сообщает «Голос Америки».

По данным Университета Джонса Хопкинса, собранным «Ассошиэйтед Пресс», по состоянию на четверг средний еженедельный прирост новых случаев вырос до 39 521 случая в день, по сравнению с 30 724 двумя неделями ранее.

По словам экспертов, нынешний всплеск несколько сглаживается более высоким уровнем иммунитета американцев, сформированным в результате вакцинации.

На данный момент, наибольшие показатели распространения на северо-востоке США— там зафиксировано более 90% новых инфекций, вызванных штаммом BA.2 на прошлой неделе, по сравнению с 86% в целом по стране. За последние 14 дней самые высокие показатели новых случаев COVID-19 на душу населения были в Вермонте, Род-Айленде, Аляске, Нью-Йорке и Массачусетсе.

Столица США – Вашингтон - также входит в первую десятку по количеству новых случаев заражения.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в некоторых штатах, таких как Род-Айленд и Нью-Гэмпшир, среднее количество новых случаев в день выросло более чем на 100% за две недели. Представитель Министерства здравоохранения Род-Айленда Джозеф Венделькен заявил, что показатели госпитализаций на данный момент остаются относительно низкими. По его словам, сейчас около 55 пациентов с COVID-19 госпитализированы, в то время, как во время пандемии этот показатель мог достигать 600 человек. При этом 99% взрослых жителей Род-Айленда вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины, а 48% получили дополнительную дозу-бустер, которая, по мнению ученых, является ключевым фактором защиты от тяжелого течения болезни.

В Вермонте, где также относительно высокий уровень вакцинированных, пациентов в больницах меньше, чем в разгар волны штамма «Омикрон». По словам представителя местной системы здравоохранения Марка Левина, количество госпитализаций и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии несколько увеличилось, хотя смертность не выросла.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что количество новых госпитализаций пациентов с подтвержденным COVID-19 несколько увеличилось в Новой Англии и Нью-Йоркском регионе.

Эксперты говорят, что по мере того, как новая волна вируса распространяется по стране, штаты с низким уровнем вакцинации могут столкнуться со значительно большим количеством инфекций и тяжелых случаев, требующих госпитализации.

Ранее Филадельфия стала первым крупным городом США, восстановившим обязательный режим ношения масок в помещениях на фоне резкого роста числа инфекций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».