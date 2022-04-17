Первая ласточка стаи «повышения цен» в Беларуси 1 17.04.2022, 12:30

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Почему пошли вверх цены на сахар?

С 15 апреля килограмм сахара в белорусских магазинах вырос на 60 копеек, или почти на 45%, пишет сайт «Свободные новости».

Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц убеждает нас, что соответствующие запасы в стране достигают 200 тысяч тонн. «Этого хватит, чтобы полностью обеспечить потребность не только населения, но и всех переработчиков сахара, производителей сахаросодержащей продукции до начала сезона переработки в сентябре этого года», – сказал он.

Если сахара хватает, зачем так резко взвинтили цены? Чиновник назвал две причины.

«Во второй половине февраля и марте мы дошли до того, что у нас среднедушевое потребление сахара достигло трех пачек (вместо одного – в феврале)».

«Уже в марте мы имели двукратную разницу в цене с Россией: в РФ стоимость сахара была в два раза дороже. Конечно, предприимчивые люди этим воспользовались и реализовывали сахар на территории нашей страны-соседки. Поэтому, чтобы сохранить в стране этот ресурс, мы вынуждены были принять меры – поднять цену», – отмечает господин Яковчиц.

Следите за пальцами: открываем границы, а чтобы нашу дешевую продукцию не вывозили, поднимем цены…

Кандидат экономических наук Петр Мигурский уверен, что за подорожанием сахара цены взлетят и на другие продукты питания.

– Все это можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, у нас плохи дела с бюджетом, плохи дела у субъектов хозяйствования, в частности, у сахарных заводов и в торговле. Подорожанием сахара мы сможем помочь им в решении финансовых вопросов.

Второе: мы открываем границы. С Россией вообще все нараспашку, на месяц введен безвизовый режим для Литвы и Латвии: мол, пусть приезжают на кладбище, пусть у нас затариваются дешевыми товарами. А литовцы и латыши ведь приедут, обязательно приедут – и будут оставлять здесь евро, а россияне – свои рубли.

Разница цен на продукты в соседних странах имеет свойство пылесоса – высасывают дешевую продукцию с сопредельных территорий. Одна из составляющих подъема цен – защита внутреннего рынка: мол, откроем границы, а чтобы нашу дешевую продукцию не вывозили из страны, значит, поднимем цены.

В Беларуси среднемесячное потребление сахара увеличилось в три раза: население в своей массе всегда чувствует приближение катастрофы, поэтому занимается накоплением.

Сахар – первая ласточка стаи птиц под названием «повышение цен»: они будут расти и на другие продукты питания. Начнут, например, «объяснять,»: поднимаем цены на белый хлеб потому, что подорожали цены на пшеничную муку, дорогой стала логистика… И так вот по остальным важным для населения товарным группам.

Короче, белорусское государство в такой ситуации, когда и с бюджетом проблемы, и с валютой проблемы. Особенно – с валютой, в то время как бюджет еще можно привести в более-менее божеский вид, а вот если нет долларов, евро и т.д. – уже хуже, их ведь не нарисуешь.

Сахар очень хорошо идет на самогон, даже зимой

Сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов отмечает, что сахар действительно попал в ажиотажный круг.

– Его потребление на самом деле повышенное. И не забывайте среди прочего: сахар очень хорошо идет на самогон, даже зимой.

Сказать, что кто-то вывез сахар из страны – у нас такой информации нет, но на самом деле и проблемы такой нет – на российской границе вообще никто не стоит.

Сейчас сахар подняли в цене почти до российского уровня. Но я так думаю, соседи сейчас уменьшат ценник: там действительно раскручиваются серьезные дела, связанные со спекуляцией. Там сахара тоже хватает, но его придерживают сотнями тысяч тонн в ожидании подорожания. Сахар – это твердая валюта по большому счету, как раньше бутылка водки была. А если есть возможность красиво поднять цены (повод есть), то почему бы этого и не сделать?

– Как показала практика, в Беларуси цены не принято откатывать назад?

– Да. И заметьте: профсоюзы не возмущаются. На 45% те же сахарные цены подняли – и ничего. Думаю, и на инфляции никак не скажется рост цен.

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