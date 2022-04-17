С центральной площади очередного белорусского города перенесут памятник Ленину 14 17.04.2022, 16:44

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Правда, есть нюанс.

В Добруше Гомельской области планируют перенести памятник Владимиру Ленину, стоящий на центральной площади. Об этом сообщили в районном исполнительном комитете, пишет vdobrushe.by.

Осенью 2022 года в городе пройдет День белорусской письменности. К этому событию на центральной площади планируют установить памятник известному уроженцу Добрушчины, писателю Ивану Шамякину. Постамент Ленину будет закрывать обзор на сквер.

Никакой художественной ценности памятник не имеет: он даже не включен в список историко-культурных ценностей, охраняемых государством.

Тем не менее власти решили сохранить его. Предположительно памятник останется на той же центральной площади. Расположить его планируют слева от здания райисполкома. Аналогичные решения принимались в Белыничах и Копыле, где, соответственно, в 2020-м и 2021-м годах проходили Дни белорусской письменности.

Как подсчитали авторы сайта leninstatues.ru, в Беларуси находится 430 памятников Ленину. При этом статус историко-культурных ценностей имеют всего девять. Они находятся в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве, Барановичах, Пинске, Бобруйске и Солигорске.

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