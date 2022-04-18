В Украине идут активные боевые действия (онлайн) 1 18.04.2022, 7:37

14,272

(Обновляется) Хроника 54-го дня войны.

Украина 54-й день борется за свою свободу. Прямые боевые столкновения происходят в зоне ООС и Харьковской области, в других оперативных направлениях, враг производит артиллерийские и ракетные обстрелы.

По данным Генштаба ВСУ, противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не имел.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 54-го дня войны. Что происходило в Украине 17 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

09:46 «Вторая армия мира» опозорилась с «трофейным оружием». Оккупанты называют «трофеями» пустые стрелянные тубусы от одноразовых АТ4 и еще хвастают, что «применяют» их.

09:39 Командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска ликвидирован украинскими воинами.

09:33 Член парламента Великобритании Роберт Дженрик принял в своем доме семью беженцев из Украины.

Теперь 40-летняя Мария и ее дети живут в доме его семьи в Ноттингемшире.

09:21 Украинские военные захватили российский БТР на Донбассе.

09:19 В Луганской области начались уличные бои. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

09:08 Российские солдаты отказываются выполнять преступные приказы командования - более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в войне.

Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.

08:50 Утром оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет были сбиты украинской ПВО, — заявил глава ОВА Валентин Резниченко.

08:38 Жители черногорского города Цетине каждый день проводят марши в поддержку украинского народа и армии.

08:26 Так в Луганской области уничтожают вражеские танки бойцы из 24 ОМБр имени короля Даниила.

08:21 Американский актер Ричард Гир выразил слова поддержки Украине и присоединился к благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund, которая помогает украинцам.

08:12 «Спасибо спасителям из России, что сделали вот такое». Ребенок из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартиры, где он жил с родителями.

08:07 Жителей Луганской области призывают эвакуироваться без лишнего промедления.

«Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда мы еще имеем шанс вас спасти», - подчеркивает глава ОГА Сергей Гайдай.

07:56 Украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

07:54 Пропагандист РФ, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин прямо рассказал зрителям, что российская авиация уничтожает жилые дома в Мариуполе.

07:45 Если рассматривать начало войны России против Украины еще с момента попытки захвата косы Тузла в 2003 году, можно сделать прогноз, согласно которому, украинскому государству удастся вернуть оккупированные Крым и Донбасс. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

07:41 Вторая фаза войны официально началась, сообщил Алексей Арестович. ВСУ к ней полностью готовы.

«Мы не будем ждать пока они начнут двигаться, мы уже начали двигаться. Мы проводим активную оборону», - заявил советник главы ОП.

07:37 Спасаясь от украинских воинов оккупанты побросали даже обувь.

07:34 ВСУ показали, как подбили российский танк Т-72 у Рубежного.

22:55 Генеральный штаб ВСУ опубликовал видеодайджест 53-го дня героического противостояния украинцев российским захватчикам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».