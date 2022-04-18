В Беларуси рекордно за последние 10 лет выросли цены 18.04.2022, 10:24

Эксперты рассказали, почему они будут расти и дальше.

Годовая инфляция в Беларуси продолжит расти, одна из причин — логистические проблемы, прогнозируют эксперты Евразийского банка развития. Они также проанализировали, почему в марте в нашей стране рекордно за последние 10 лет выросли цены, пишет zerkalo.io.

В марте цены выросли на 6,1%. Это рекордная месячная инфляция за более чем 10 последних лет. Годовая инфляция в прошлом году ускорилась до 15,9%.

«Это преимущественно связано с ослаблением белорусского рубля и транспортно-логистическими затруднениями, — сообщают в ЕАБР. — Подстройка цен под изменение курсов валют в большей степени завершена, в то время как налаживание логистических цепей продолжит вести к росту издержек».

Проще говоря, аналитики считают, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время не будет существенно влиять на рост цен. Что касается налаживания логистики, то, по всей видимости, речь идет про поиск альтернативных маршрутов доставки белорусских товаров после закрытие ЕС для наших перевозчиков из-за санкций, а также Украины — из-за войны.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее сообщали, что заметный рост цен в марте связан в том числе с санкциями, ростом мировых цен на сырье и материалы, ослаблением российского рубля и ускорением инфляционных процессов в России, ослаблением белорусского рубля.

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