В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера 

В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера3
- 18.04.2022, 10:35
- 4,282
Что он умеет?
Компания JR West разработала многофункционального строительного робота, который способен двигаются по рельсам и проводить работы с электричеством на большой высоте, пишет Naked science.
Внутри машины находится оператор-человек, который управляет роботом, а тот повторяет движения его тела и рук. Испытания разработки уже начались, в продажу робот должен поступить весной 2024 года.