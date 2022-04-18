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В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера 

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  • 18.04.2022, 10:35
  • 4,282
В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера 

Что он умеет?

Компания JR West разработала многофункционального строительного робота, который способен  двигаются по рельсам и проводить работы с электричеством на большой высоте, пишет Naked science.

Внутри машины находится оператор-человек, который управляет роботом, а тот повторяет движения его тела и рук. Испытания разработки уже начались, в продажу робот должен поступить весной 2024 года.

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