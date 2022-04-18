В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера 3 18.04.2022, 10:35

4,282

Что он умеет?

Компания JR West разработала многофункционального строительного робота, который способен двигаются по рельсам и проводить работы с электричеством на большой высоте, пишет Naked science.

Внутри машины находится оператор-человек, который управляет роботом, а тот повторяет движения его тела и рук. Испытания разработки уже начались, в продажу робот должен поступить весной 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».