«Беллесбумпром» из-за санкций потерял 40% экспорта 9 18.04.2022, 10:51

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Именно такую долю своей продукции белорусские деревообрабатывающие предприятия поставляли в Евросоюз.

Из-за западных санкций госконцерн "Беллесбумпром" потерял 40% своего экспорта. Именно такую долю своей продукции белорусские деревообрабатывающие предприятия поставляли в Евросоюз, сообщает сайт euroradio.fm.

"Мы должны понимать, что санкции нас не могли не затронуть, поскольку свыше 40% экспорта продукции, которую предприятия концерна производило, отправлялось на рынки Европейского союза", — признается председатель концерна Михаил Касько в интервью телеканалу СТБ.

"Беллесбумпром" ищет альтернативные рынки сбыта в России и Китае.

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