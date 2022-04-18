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«Беллесбумпром» из-за санкций потерял 40% экспорта

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  • 18.04.2022, 10:51
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«Беллесбумпром» из-за санкций потерял 40% экспорта

Именно такую долю своей продукции белорусские деревообрабатывающие предприятия поставляли в Евросоюз.

Из-за западных санкций госконцерн "Беллесбумпром" потерял 40% своего экспорта. Именно такую долю своей продукции белорусские деревообрабатывающие предприятия поставляли в Евросоюз, сообщает сайт euroradio.fm.

"Мы должны понимать, что санкции нас не могли не затронуть, поскольку свыше 40% экспорта продукции, которую предприятия концерна производило, отправлялось на рынки Европейского союза", — признается председатель концерна Михаил Касько в интервью телеканалу СТБ.

"Беллесбумпром" ищет альтернативные рынки сбыта в России и Китае.

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