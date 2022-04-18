Около 200 тысяч жителей Москвы могут потерять работу 8 18.04.2022, 11:15

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И это только начало.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 200 тысяч горожан-сотрудников иностранных компаний могут остаться без работы. Главу столицы РФ цитирует «Интерфакс».

«По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся около 200 тыс. человек», - написал Сергей Собянин в своем блоге.

Отметим, что это лишь косвенные потери, которые не связаны с экономическими санкциями Запада, а лишь с уходом иностранных компаний.

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