Около 200 тысяч жителей Москвы могут потерять работу

Около 200 тысяч жителей Москвы могут потерять работу8
- 18.04.2022, 11:15
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И это только начало.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 200 тысяч горожан-сотрудников иностранных компаний могут остаться без работы. Главу столицы РФ цитирует «Интерфакс».
«По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся около 200 тыс. человек», - написал Сергей Собянин в своем блоге.
Отметим, что это лишь косвенные потери, которые не связаны с экономическими санкциями Запада, а лишь с уходом иностранных компаний.