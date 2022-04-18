Страны Балтии отказываются от российского газа 12 18.04.2022, 11:47

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Данное решение обеспокоило власти Калининграда.

Страны Балтии объявили бойкот российскому газу. Теперь каждый месяц к терминалу в Клайпеде будут прибывать три танкера-газовоза из разных стран, что должно удовлетворить потребности всех трех балтийских государств. Решение об эмбарго также вызвало озабоченность в Калининграде. Там опасаются расширения эмбарго на весь товарный транзит, что стало бы фактической блокадой эксклава, пишет WNP.

По словам литовского эксперта по вопросам энергетики, преподавателя Вильнюсского университета Ритаса Стаселиса, решение балтийских стран прекратить закупки российского газа не представляет никакой угрозы энергетической безопасности этих государств.

По его словам, уже в январе этого года российского газа в Литве не было. По газопроводу из России прокачивался только транзитный газ в Калининградскую область.

К терминалу в Клайпеде также ввозился (в виде сжиженного природного газа) газ от российских поставщиков, купленный на спотовых рынках, в компании Новатэк из терминала Высоцк под Петербургом. Сейчас этого не происходит

— литовцы приобретают в основном сырье из США, Катара, Тринидада и Тобаго. В мае, как ожидается, вновь начнет работу главный поставщик газа в Литву (выступающий в качестве поставщика по долгосрочному контракту), норвежская компания Equinor.

Это предприятие в течение полутора лет боролось с последствиями крупного пожара — только в мае завершится ремонт их терминала в Хаммерфесте на севере Норвегии.

Цены на поставляемый в Клайпеду газ выше российских — они чуть дороже 1 000 евро за тысячу кубометров.

Терминал может принимать в год не более 4 — 5 миллиардов кубометров газа. К концу октября этого года вся пропускная способность терминала уже забронирована. Литва ежегодно потребляет около 1,5 — 2 млрд кубометров газа. В советское время эта цифра достигала даже 5 миллиардов кубометров в год. Но с тех пор газ используется более экономно.

Кроме того, ограничил свое производство завод удобрений в Йонаве, недалеко от Каунаса. Это крупнейший в стране потребитель газа.

Газ из Клайпеды будет транспортироваться в Латвию и Эстонию через развитую сеть газопроводов, а также в Польшу и возможно даже Финляндию. Однако финны до сих пор не определились, так что неизвестно, будет ли здесь какая-то сделка. Хотя через Финский залив с 2019 года проходит газопровод. Важным аргументом для тесных связей в газовой энергетике между странами Балтии является то, что в Латвии, под городком Инчукалнс, расположены большие подземные газовые хранилища. Это будет общий газовый резервуар. Имея такие возможности для складирования, литовцы уже сейчас закупают все больше и больше газа, чтобы зимой его было достаточно.

В Литве есть несколько электростанций, производящих энергию с помощью сжигания газа. Прежде всего, это большая станция Elektrenai между Вильнюсом и Каунасом. Меньшие электростанции такого типа есть еще в Вильнюсе и Каунасе. Однако они действуют только как резервные. Литва соединена электросетями Швеции и Польши. В Литве также развивается производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Сейчас это уже около трети от общего объема потребностей страны. Вскоре также должен быть объявлен тендер на огромный парк ветряков на морском побережье, к северу от Клайпеды.

Согласно Литовской энергетической стратегии предполагается, что к 2030 году 45 процентов потребляемой электроэнергии и целых 90 процентов тепловой будет происходит из возобновляемых источников энергии. В 2050 году вся электроэнергия и тепло в Литве будут производиться только из возобновляемых источников.

Небольшое удивление вызвало бронирование части возможностей Клайпедского газового терминала польскими компаниями. До сих пор Варшава с большой осторожностью смотрела на перспективы сочетания газопроводов с Литвой, рассматривая их как потенциальную конкуренцию на польском рынке. Однако в конце мая газопроводы Литвы и Польши будут соединены. Эти работы завершатся на деньги из европейских грантов. Соединение сделает возможным перекачку газа в оба направления. Теперь он будет доставляться из Литвы в Польшу. В будущем может быть наоборот.

Решение литовских властей о бойкоте российского газа и европейских транспортных ограничениях в отношении России очень встревожили власти Калининградской области. Сначала в местных СМИ поднимали вопрос о том, что в целом Калининградская область будет транспортно отрезана от остальной части России. Объяснения из Брюсселя о том, что по гуманитарным соображениям все же будет возможен транспорт в область и из нее, немного успокоили россиян. Хотя и не до конца…

Губернатор области Антон Алиханов уже заявил в интервью местному порталу, что для полного обеспечения Калининграда товарами из континентальной России (в случае введения блокировки сухопутных границ) требуется 10 паромов (шесть железнодорожных и четыре дорожных), которые должны нон-стоп плавать по маршруту Балтийск — Усть — Луга. Сейчас на этом маршруте только два парома. В будущем нужно было бы заказать паромы в какой-нибудь специализированной верфи. Скорее всего, южнокорейской.

По словам губернатора, этот вопрос прорабатывается с российским Министерством транспорта.

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