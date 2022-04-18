Некоторые страны Европы перешли на четырехдневную рабочую неделю 9 18.04.2022, 12:36

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У кого есть шансы работать меньше?

Скептическое отношение к четырехдневной рабочей неделе во многом изменила пандемия COVID-19. Люди так или иначе отправились на «удаленку». И тут многие работодатели вдруг заметили: если сотрудники работают четыре дня в неделю за ту же зарплату и с теми же льготами, то их полезная отдача все равно не уменьшается. Просто исчезает часть рабочей нагрузки — за счет общения в пользу большей «самостоятельной» работы, пишет telegraf.plus.

Воспользовавшись ситуацией, сторонники четырехдневной рабочей недели активизировали выступления в поддержку аргумента: сбалансированность между работой и личной жизнью сотрудника предполагает его большую производительность. Стали продвигать идею четырехдневки по всей Европе и профсоюзы.

Какие страны решились ввести четырехдневную рабочую неделю

Бельгия признала чрезмерную жесткость рынка труда

В Бельгии решили поэкспериментировать на… желающих. Работники получили право работать в течение четырех дней вместо обычных пяти без потери заработной платы. Но работать не меньше, просто самим перераспределить свое рабочее время так, чтобы отдача не снизилась.

Инициативу поддержал премьер-министр страны Александр де Круо, он напомнил, что бельгийский рынок труда известен своей жесткостью. Кроме того, в Бельгии высокая безработица, и у специалистов есть основания полагать, что высвобождение рабочего времени одних позволит найти применение и другим.

Многим бельгийцам новшество не понравилось. Они говорят, что за полный день физически не могут выполнить обычный объем работ «плюс за пятницу», а у тех, кто работает посменно, вообще нет возможности гибкой занятости.

В Великобритании стартовал полугодовой пилотный эксперимент с четырехдневкой

В Британии в январе начала работать экспериментальная четырехдневка. По состоянию на 4 апреля 2022 года в ней согласились участвовать 60 компаний с общей численностью 3 тысячи сотрудников. Все они зарегистрировались в программе исследований Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа. Вплотную ученые начнут наблюдать сотрудников с июня.

Суть реформы — сотрудникам будет разрешено работать до 9,5 часов в день. Иначе говоря, сократят рабочую неделю до четырех дней за счет увеличения средней продолжительности рабочего дня. Время может быть увеличено и до 10 часов (на усмотрение профсоюзов).

Пилотный проект в Великобритании — не уникальный. Аналогичные программы заработают в США, в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии и в Ирландии.

В Шотландии и Уэльсе намерены пойти дальше — просто сократить рабочие часы на 20 %

В Шотландии власти готовы материально поддержать компании, которые пойдут на сокращение рабочих часов без потерь сотрудников в заработной плате. 80% населения этих областей Британии говорит, что четырехдневка значительно улучшит их здоровье и «ощущение счастья».

Шотландия решилась на эксперимент, вдохновившись опытом Исландии

Исландия — лидер по переходу к четырехдневной рабочей неделе

В период с 2015 по 2019 год Исландия тестировала крупнейший в мире пилотный проект по введению 35-36-часовой рабочей недели (вместо 40-часовой) без сокращения заработной платы.

Исследование привело к значительным переменам: сегодня в Исландии 90% работающего населения пользуется сокращенным рабочим днем. Эксперты доказали, стрессы и эмоциональное выгорание сотрудников снизились, а баланс между жизнью и работой достиг «комфортного уровня».

В Швеции переход на четырехдневку не одобрили

В Швеции четырехдневная рабочая неделя с полной оплатой труда была опробована еще в 2015 году. Результаты признали «спорными» и «неоднозначными».

Речь шла о 6-часовом рабочем дне вместо 8-часового без потери заработной платы. Но даже левые партии заявили, что реализовать проект в больших масштабах — слишком дорого.

Шведы экспериментировали на ортопедическом отделении университетской больницы — перевели 80 медсестер и врачей на 6-часовой рабочий день, а в помощь им наняли дополнительный персонал, посчитав, что опасно для пациентов увеличивать «производительность» труда врачей.

Реакция медицинского персонала была положительной, но эксперимент раскритиковали и не продолжили.

В итоге в Швеции сокращенным рабочим днем пользуются только работники автокомпании Toyota.

Правительство Финляндии категорически против четырехдневки

В 2019 году премьер-министр страны Санна Марин написала об этой идее в своем твиттере, после чего на нее ополчились как чиновники, так и предприниматели.

В Германии работают меньше всего. Но профсоюзы хотят еще меньше

В Германии сегодня самая короткая средняя рабочая неделя в Европе. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), она составляет 34,2 часа.

Но профсоюзы призывают к дальнейшему сокращению рабочего времени. В 2021 крупнейший профсоюз страны IG Metall призвал сократить рабочую неделю, утверждая, что это поможет сохранить рабочие места и избежать увольнений. 71% людей, работающих в Германии, хотели бы работать только 4 дня в неделю. А 46% нанимателей подтвердили, что готовы опробовать четырехдневку на своем бизнесе.

Но серьезных сдвигов в этой сфере пока не предвидится. Пока лишь немногие немецкие стартапы экспериментируют с сокращением рабочей недели.

Решилась попробовать Испания

Испанское правительство согласилось запустить маленькую пилотную программу четырехдневки для компаний, заинтересованных в этой идее. Около 6 тысяч сотрудников из 200 малых и средних компаний смогут продлить свои выходные на день без потери в оплате труда.

Пробный этап будет длиться не менее одного года, но пока неясно, когда он начнется.

А в США разделяют европейские настроения работать меньше?

В США 92% работников выступают за сокращение рабочей недели, даже если это означает увеличение времени каждого рабочего дня. Преимуществом они называют улучшение психического здоровья и повышение производительности труда.

74% сотрудников сказали, что смогли бы выполнить тот же объем работы за четыре дня, 72% — что для этого им пришлось бы работать дольше.

Экспериментирует с четырехдневкой не только Европа

Ранее журналисты рассказывали о том, что сокращение рабочего дня осуществили в Арабских Эмиратах. Не экспериментально, а всерьез, и с нарушением религиозной традиции.

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