«Победа скоро — тогда и споем-станцуем» 2 18.04.2022, 16:17

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Как известный в Гомеле уличный музыкант работает волонтером в Киеве.

Гомельчане и гости города хорошо знают этого необычного уличного музыканта. Алексей Шкуропатский давно стал брендом Гомеля — он мастерски играл хиты на волынке в центральном парке, в районе вокзала, пишет «Флагшток».

Алексей — родом из Украины, вырос и учился в Луганске. На момент начала войны он оказался в Киеве, где выступал с концертами. После вторжения российских агрессоров стал волонтером и продолжает эту деятельность уже более 50 дней войны. В первые дни помогал рыть окопы, а затем, в основном, трудился грузчиком и на кухне: готовил огромные порции, мыл горы посуды, выполнял тяжелую и грязную работу.

«Волонтеры по хозяйственным делам нужны. Пойду на "подай-принеси" — в наше время дело нужное. Всем всё равно не до концертов сейчас. Победа скоро. Тогда и споём-станцуем», — писал музыкант.

Почти каждый день он выкладывает фото и видео о своих трудовых буднях, пишет веселые и вдохновляющие посты.

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